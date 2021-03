Brasils Lula kan bli president igjen

– Det er utmerket at denne dommen er opphevet, sier Paulo George, som jeg møter i bydelen Ipanema her i Rio de Janeiro.

– Jeg regner nå med at Lula blir venstresidens kandidat ved neste års valg, og at vi blir kvitt den presidenten vi har nå, sier han.

Andre jeg møter mener det er galt å oppheve dommen. Og flere sier at det er synd hvis valget neste år vil stå mellom Lula og den sittende presidenten, høyrepopulisten Jair Bolsonaro.

– Brasil er dypt splittet. Og det landet trenger er en leder som kan samle

Maria Velarde ønsker seg en leder som kan samle Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

befolkningen, sier Maria Velarde, opprinnelig fra Argentina.

– Dessverre er verken Lula eller Bolsonaro en slik samlende skikkelse, sier hun.

Politisk jordskjelv

Sist tirsdag kom høyesterettsdommeren Edson Fachin med en erklæring som rystet det politiske Brasil. Han hadde besluttet å oppheve korrupsjonsdommen mot landets tidligere president Lula da Silva.

Det betyr at Lula får tilbake sine politiske rettigheter, og at han kan stille som kandidat ved presidentvalget neste høst.

Fachins dommerkollega, Gilmar Mendes, kommer med voldsom kritikk av Lava Jato, rettsprosessen der Lula ble dømt:

– Man kan ikke bekjempe kriminalitet ved å begå forbrytelser, sier dommeren.

Han hevder at dommen var en politisk prosess, der målet var å hindre den populære politikeren i å delta i det siste presidentvalget.

Lula da Silva var svært populær som Brasils president fra 2003 til 2011. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Et stormfullt liv

Lula da Silvas liv har svingt mellom de høyeste topper og den dypeste avgrunn. Han kom fra lutfattige kår i Nordøst-Brasil. Men han gjorde en forbløffende klassereise, og steg i gradene fra skopusser til fagforeningsleder. I 2003 ble han president i verdens femte største demokrati.

I løpet av Lula da Silvas åtte år ved makten ble 30 millioner mennesker brakt ut av fattigdom, og da han gikk av hadde han støtte fra hele 87 prosent av Brasils befolkning. Dette til tross for at det var avslørt omfattende korrupsjon i Lulas regjering og parti.

I 2016 ble den tidligere presidenten arrestert i en stor politiaksjon. Da hadde statsadvokaten tegnet et bilde av Lula som selve edderkoppen i et kriminelt nettverk

President Jair Bolsonaro leker seg med en dukke som forestiller Lula da Silva i fangedrakt. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

knyttet til Lava Jato, den største korrupsjonssaken i Brasils historie. Og to år senere ble han dømt og fengslet.

Stemningen snur

Etter 580 dager bak murene ble Lula da Silva satt fri. I første omgang på grunn av en endring av fengslingsreglene. Men stemningen i saken var i ferd med å snu.

Stadig flere mente at dette var en politisk prosess, særlig etter at det ble avslørt at dommen mot Lula trolig var avtalt spill mellom dommer og påtalemakt.

Denne uken ble altså dommen opphevet, og ekspresidenten hadde følgende kommentar:

– Jeg vet at jeg ble offer for den største juridiske løgn i Brasils historie. Men jeg har hele tiden trodd på at uretten ville ta slutt, og nå har det skjedd, sa den tidligere presidenten på en pressekonferanse i São Paulo.

Fortsatt populær

– Den største juridiske løgn i Brasils historie, kaller Lula dommen som nå er opphevet. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Men Lula er ikke frikjent. Trolig blir saken gjenopptatt ved en annen domstol. En annen mulighet er at en samlet Høyesterett går imot den ene dommerens beslutning om å oppheve dommen.

Mange kommentatorer mener likevel at det er stor sannsynlighet for at de ulike anklagene mot den tidligere presidenten aldri vil resultere i en fellende dom.

Og Lula har fortsatt har stor oppslutning blant Brasils velgere. På en måling denne uken ligger han og president Jair Bolsonaro nesten jevnt. Andre aktuelle kandidater ligger langt bak de to.

Dommen mot Lula hindret ham i å delta i valget i 2018. Da lå han langt foran Bolsonaro på målingene. Ved en skjebnens lune kan neste års valg stå nettopp mellom de to.