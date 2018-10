Brasil mellom frykt og raseri

Jeg hører mannen før jeg ser ham. Han har en kraftig stemme, og den bærer ekstra godt fordi han har en mikrofon festet til hodet og en høyttaler på magen. Det er valgkamp her i Brasil, og stor aktivitet på Avenida Atlantica, den brede promenaden som går langs Rio de Janeiros berømte strandområde Copacabana.

Vår mann er havnet i krangel med en gjeng aktivister, som bærer flagg og roper slagord for sitt parti. Men de blir stille når han avleverer følgende kraftsalve:

– Våre politikere er tjuver og kjeltringer.

Dette kan de alle være enig om. Spørsmålet er hvordan man skal løse problemet, og hvem som skal gjøre det.

Protestvelgeren

– Vi føler oss ødelagt, på grunn av korrupsjon og kriminalitet, forklarer mannen når jeg får ham i tale. Han kaller seg Tom Cideral og stiller i bar overkropp og med elegante solbriller. En fyldig hårmanke gir ham et visst kunstnerisk preg, og det er slik han vil fremstå.

- Politikerne har laget sitt eget system for å plyndre landet og folket, sier protestvelgeren Tom Cideral i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg er kunstner. Kanskje mest musiker eller danser, sier han med en viss stolthet, uten at jeg blir særlig klokere på hva han egentlig driver med.

Men han er et slags symbol – et tegn i tiden. Vi kan godt kalle ham Brasils protestvelger anno 2018.

– Vi er på bunnen av en brønn, sier han dramatisk.

– Vi er havnet der på grunn av disse kjeltringene av noen politikere. De har laget sitt eget system for å plyndre landet og folket. De utnytter folks frykt, for eksempel for å bli drept av en «bala perdida», en kule på avveie, når politi og kriminelle skyter på hverandre.

– Den frykten lever vi alle med – vi som bor i fattige områder, sier protestvelgeren Tom Cideral her i Rio.

Bolsonaro mot de kriminelle

I fjor ble nærmere 64.000 mennesker drept i voldshandlinger her i Brasil – det høyeste tallet i verden. I tillegg kommer hundretusener av skadde, og millioner som lever med frykten for å bli det neste offeret.

Bolsonaros tilhengere feirer seieren i første valgomgang, den 7. oktober. Foto: ALEXANDRE SCHNEIDER / AFP

De menneskelige lidelsene er ubegripelige, og de forklarer en god del av fremgangen for Jair Bolsonaro, den tidligere offiseren og høyrepopulisten, som nå fosser frem på bølge av popularitet, og som er favoritt til å vinne annen valgomgang den 28. oktober og bli Brasils neste president.

Det er den mest hatfylte, mest dramatiske og mest spesielle valgkamp i Brasil siden demokratiet ble gjeninnført på midten av 1980-tallet.

Tidligere president Lula da Silva fra Arbeidernes parti, PT, ledet på meningsmålingene, men ble nektet å stille til valg fordi han sitter i fengsel etter en korrupsjonsdom.

Trollenes tid

Dermed overtok høyrepopulisten Jair Bolsonaro ledelsen, men han ble knivstukket på et valgmøte og havnet på sykehus. Det har vært en rekke voldsepisoder og grove trusler, og språkbruken har vært uten sidestykke.

Ikke overraskende har trollene på sosiale medier preget stemningen, og internett er blitt den viktigste arenaen i valgkampen – noe helt nytt her i Brasil.

Facebook og Twitter er store og viktige, som de er i Norge. Men aller størst er nå What's App, som brukes av 97 millioner brasilianere, eller 66 prosent av velgerne – mot 58 prosent for Facebook.

Men dessverre har populære What's App også de verste brukerne. Grov hets, løgner og falske nyheter florerer, og myndighetene greier på ingen måte å håndtere flommen av anmeldelser og klager.

Et bilde av venstrepolitikeren Manuela D'Avila er manipulert. Teksten «gjør opprør» er byttet med «Jesus er en transvestitt». Foto: FAKSIMILE fra brasiliansk nettside

- Pedofil og horekunde

Den groveste hetsen kommer fra tilhengerne til høyrepopulisten Bolsonaro, og den retter seg – naturlig nok – i første rekke mot Arbeidernes Parti (PT) og dets ledere og allierte.

Fernando Haddad, som er venstresidens kandidat, er blitt fremstilt som pedofil, horekunde og blasfemiker, mens hans visepresidentkandidat Manuela D'Avila er blitt utsatt for en rekke stygge personangrep.

Et bilde av henne med tittelen «Gjør opprør» er blitt manipulert, slik at tittelen lyder: «Jesus er en transvestitt».

Av de mer absurde utfallene mot venstresiden er en påstand på internett om at PT ønsker at barnehagene skal begynne å bruke tåteflasker der smokken har form som det mannlige kjønnsorgan.

Men også fra venstresiden kommer det grov hets.

Blant annet hevdes det at knivangrepet mot Bolsonaro var en ren bløff, iscenesatt for å skaffe flere stemmer.

Og mot Bolsonaros visepresidentkandidat Hamilton Mourão er det satt ut et svært skadelig rykte i valgkampen – at hans parti vil konfiskere folks sparepenger hvis de kommer til makten.

Homofobe angrep

Det kanskje aller verste av netthets er likevel angrepene på Brasils minoriteter – blant dem lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – forkortet LHBT.

Tallet på homofobe angrep på LHBT-personer i Brasil har økt dramatisk de siste par årene, og i fjor ble 445 av dem drept på grunn av sin legning – det høyeste tallet i verden.

Homofile Eduardo Michels er blitt grovt mishandlet av homofobe, og han vurderer å flytte fra Brasil dersom Bolsonaro blir president. Foto: Arnt Stefansen / NRK

I en slik stemning er det dramatisk at landets i øyeblikket mest populære politiker kommer med grovt diskriminerende uttalelser om denne gruppen.

– Jeg ville aldri kunne elsket en homofil sønn – jeg hadde foretrukket at han døde i en bilulykke, sa Jair Bolsonaro for noen år tilbake.

I en leilighet i bydelen Tijuca i Rio de Janeiro sitter en mann som daglig betaler prisen for slike uttalelser. Den 63 år gamle Eduardo Michels er en mild og tenksom mann, med et bekymret blikk bak tykke brilleglass.

Vurderer å forlate Brasil

For et drøyt år siden ble han og hans mannlige samboer mishandlet på det groveste i blokka der de bodde.

– De var rundt 20 ungdommer, og de sparket min venn gjentatte ganger i kjønnsorganene, mens de ropte «du trenger jo ikke disse», forteller Eduardo med lav stemme – fortsatt sterkt preget av hendelsen.

Og han beskriver en brutal hverdag som åpent homofil i dagens Brasil.

– For oss er det en daglig risiko å gå på gata. Man kan når som helst bli utsatt for et overfall fra homofobe. Det er svært farlig, sier han. Han tør knapt å tenke på hvordan det blir hvis Jair Bolsonaro velges til president i Brasil.

– Hvis denne mannen kommer til makten vil de homofobe og alle som hater oss, føle at det er fritt frem for alle mulige overgrep. Jeg vurderer sterkt å forlate Brasil, sier homofile Eduardo Michels.

Fernando Haddad fra Arbeidernes parti (PT), blir Bolsonaros motstander i annen valgomgang, den 28. oktober. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Politisk jordskjelv

Jair Bolsonaro fikk hele 46 prosent av stemmene i første valgomgang forrige helg, mot 29 prosent for Fernando Haddad. I tillegg opplevde Brasil et politisk jordskjelv ved valgene til kongressen, senatet og delstatsforsamlingene.

Det var et rungende nei til de etablerte partiene og politikerne, som er blitt beryktet for sin korrupsjon og for sin manglende interesse for folkets ve og vel.

I kongressen mistet de tre store sentrum/høyre partiene over femti av sine folkevalgte – nesten samtlige plasser gikk til Bolsonaros parti. Alt i alt opplevde Brasil den største utskifting av politikere siden militærdiktaturet vek plassen for demokratiet i 1985. Det store spørsmålet er selvsagt om de nye vil vise seg å være bedre enn de gamle.

Støtter torturister

Mange spør seg om en tidligere offiser som støtter det tidligere diktaturet og dets torturister kan representere noen fremgang for Brasil. Til det svarer tilhengere at han er den som best kan bekjempe kriminalitet og korrupsjon, og at de liker at han slår ring om tradisjonelle familieverdier.

Sin sterkeste støtte har Jair Bolsonaro blant de med høyest utdanning og best økonomi, men han har også mange velgere i nedre middelklasse – det vi i Norge vil kalle fattige.

En av dem er Luis, resepsjonist i blokka der jeg bor, en lavmælt og vennlig familiefar, som jobber hardt for å kunne gi ungene en best mulig utdanning. Luis har alltid stemt på Arbeidernes parti, har han fortalt meg. Men nå satser han på Bolsonaro – fordi han er den minst dårlige av kandidatene, som han sier.

Det er urolige tider her i Brasil – et land med 208 millioner mennesker, der frykt og raseri preger menneskene. Og jeg sliter med en tvil:

Er flertallsstyret i Brasil i det lange løp liv laga for et rikt mindretall som mer enn noe annet er opptatt av å sikre sine privilegier?