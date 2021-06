Brasilianere elsker fotball, men nå protesterer flere

Brasilianere er kjent for å være et fotballelskende folk. Derfor er det ikke vanlig at fotballkamper blir møtt med demonstrasjoner.

Men i går skjedde det.

I forkant av åpningskampen mellom Brasil og Venezuela, marsjerte folk mot nasjonalstadion i hovedstaden Basilia, Mane Garrinha Stadium.

Folk bar paroler med slagord som «Ut med Bolsonaro» og «Nei til cup, ja til vaksine! #BoycottCopaAmerica»

Demonstrantene er sinte på president Jair Bolsonaro som har sagt ja til at turneringen kan gå av stabelen mens pandemien fortsatt herjer i landet.

De siste 14 dagene har rundt 2000 brasilianerer dødd hver dag av covid-19, melder AP.

Sosiologen Bruno Zaidan var én av dem som demonstrert. Til nyhetsbyrået AP sier han at alle i Brasil kjenner noen som har mistet livet i pandemien, men at regjeringa ikke bryr seg.

– Flere enn 480 000 har dødd og vi har en president som ikke bryr seg i det hele tatt om at så mange har miset livet.

Høyesterett ga grønt lys

Det var ikke opplagt at Brasil skulle være vertskap for mesterskapet.

Egentlig skulle det avvikles i Argentina og Colombia i fjor sommer, men ble utsatt ett år på grunn av pandemien.

Først ble Colombia fratatt sin del av sluttspillet på grunn av den politiske situasjonen i landet, så falt også Argentina fra på grunn av pandemien.

På kort varsel steppet Brasil inn og sa seg klar til å overta turneringen.

Avgjørelsen har blitt møtt med skepsis i Brasil.

Brasils helseminister Marcelo Queiroga forsvarte avgjørelsen sist uke under en høring i senatet, skriver Ap.

Han sa at kampene skal spilles for tomme tribuner noe som gjør at det ikke er noen risiko for store forsamlinger.

– Risikoen for at en person skal bli smittet med covid-19 er den samme med eller uten kamper. Jeg sier at det ikke er risikofritt, jeg sier at det ikke utgjør noen tilleggsrisiko

Sist uke ga Høyesterett i Brasil grønt lys saken etter at søksmål ble levert inn med krav om å stoppe arrangementet.

Flere spillere testet positivt – Messi er bekymra

I helga ble det også kjent at det er smitte i tre landslagstropper: Bolivia, Colombia og Venezuela.

Verst er situasjonen for Venezuela. Her har åtte spillere og fire trenere testet positivt.

Laget er nå forsterket etter at flere andre spillere er blitt hentet til turneringen.

Stjernespilleren Lionel Messi sa i går at hele det argentinske laget er bekymra for å bli smitta under turneringen, skriver Reuters.

– Vi prøver å være forsiktige, men det er ikke lett.

Den argentinske stjernespilleren Lionel Messi sier han er bekymra for å bli smittet under Copa America. Søndag reiste landslaget til Brasil. Her er Messi om bord i bussen på veg til flyplassen. Foto: Alejandro Pagni / AFP

I en undersøkelse fra det nasjonale analysebyrået sier 64 prosent av brasilianerne nei til mesterskapet.

Én av dem er sjåføren Marcos Aurélio. Han uttaler seg til nyhetsbyrået AP mens han spiller fotball med sin to år gamle sønn. Aurélio sier at det ikke er noen begeistring å spore for mesterskapet. Pandemien er ikke noe man skal ta lett på.

– Vi burde ha stengt ned alt. Ikke bare Copa America.

I Brasil er til sammen 485 000 mennesker så langt døde i pandemien.