Brasil: Bolsonaro kan fortsatt bli gjenvalgt som president

Det var en seier, men det var ingen triumf. For venstresidens store mål var å avgjøre kampen om presidentmakten ved gårsdagens valg.

Nå blir det omkamp den 30. oktober – mellom Lula da Silva og den sittende presidenten Jair Bolsonaro.

Lula fikk riktignok omtrent så mange stemmer som meningsmålerne har spådd – 48 prosent. Men Bolsonaros resultat var langt bedre enn ventet – 43,5 prosent.

Jair Bolsonaro gjorde et langt bedre valg enn de fleste målingene tydet på. Foto: EVARISTO SA / AFP

Dermed er det helt åpent foran den andre valgomgangen. Og den omstridte presidenten kan fortsatt blir gjenvalgt for fire år.

Dårlige målinger

I flere måneder har noen av Brasils mest kjente valgmålere, Ipec, Poder Data, Ipespe, Datafolha, Quest og andre fortalt oss at Lula kom til å vinne en klar seier.

På flere av målingene har forspranget vært på opptil 15 prosentpoeng. Og i snitt har det ligget på rundt 10. Ved gårsdagens valg vant Lula med drøyt fem prosentpoeng.

De som bommet mest var riktignok Bolsonaro-familiens foretrukne institutt, Brasmarket, som spådde at Lula ville få 30,9 prosent ved valget. Riktig svar er drøyt 48.

En Lula-tilhenger følger opptellingene etter valget i går kveld. Foto: ANDRE BORGES / AFP

Uansett ser vi altså at tall som er blitt ansett som pålitelige, og brukt av ledende medier over hele verden – også av NRK – i liten grad fanget opp Jair Bolsonaros popularitet.

Det er en viktig lærdom å ta med når vi nå tar fatt på ytterligere fire uker med valgkamp her i Brasil.

Hva vil skje?

Årets valgkamp, som også gjelder valg av delstatsguvernører og medlemmer av senat og kongress, er blitt omtalt som den skitneste folk her i Brasil kan huske.

Og det blir neppe bedre frem mot den andre, og avgjørende valgomgangen. Det har allerede flytt blod i striden mellom høyre og venstresiden. Flere er blitt drept, og det er dessverre grunn til å frykte at det vil skje igjen

Lange køer ved valglokalene gjorde at opptellingen etter valget ble forsinket. Foto: ANDRE BORGES / AFP

For Lula da Silva og hans kampanje var gårsdagens valgresultat utvilsomt en vekker. De siste ukene har valgmålere og ledende medier langt på vei tatt Lulas seier på forskudd.

Nå må han kjempe om hver stemme frem mot sannhetens øyeblikk den 30. oktober.

Tåler han å tape?

Gårsdagens overraskende gode valgresultat for Jair Bolsonaro betyr ikke at euforien som preget Brasil for fire år siden fortsatt er til stede.

Den gang var det en mektig politisk bølge som skylles over landet, og ga 56 millioner stemmer for den omstridte høyrepopulisten.

Jair Bolsonaro avlegger stemme i Rio de Janeiro i går. Foto: Andre Coelho / AP

Men han er fortsatt populær, og han har fortsatt sterke kort på hånden – som den suverent sterkeste posisjonen på sosiale medier blant Brasils politikere.

På den annen siden skal man ikke glemme at han faktisk tapte denne første valgomgangen, og at han derfor har en enda større utfordring enn motstanderen foran den neste.

Og fortsatt gjenstår spørsmålet som i stor grad preget gårsdagens valg: Hva gjør han hvis han taper?