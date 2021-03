Brasil har en firedel av alle koronadøde i verden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det dør nå rundt 2400 personer daglig i snitt i Brasil.

Tallet på antall døde per innbygger har aldri vært så høyt.

Fredag ble det registrert 3640 dødsfall. Dagen etter var tallet 3438, og ekspertene tror landet kan oppleve dager med 4000 dødsfall.

En koronapasient blir begravet i Vila Formosa i Brasil 23. mars, 2021. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Det er en økende erkjennelse av at omfattende nedstengninger ikke lenger kan unngås. Det innrømmer både ekspertene, mange guvernører og ordførere.

Imens mener Brasils president Jair Bolsonaro at det er viktigere å hindre økonomisk kollaps, enn å stenge samfunnet for å stanse spredningen av viruset.

Kan være for sent

Han har undergravet virusets alvorlighet og vært kritisk til at man skal innføre restriksjoner. Selv ble Bolsonaro smittet av covid-19 i fjor sommer.

President Jair Bolsonaro under en samtale om sjukehusstøtte i kampen mot koronaviruset i Brasil. Foto: EVARISTO SA / AFP

Professor Miguel Nicolelis ved Duke University i USA er rådgiver for flere brasilianske guvernører.

Han tror dødstallet kommer opp i 500.000 i juli og overgår dødstallet i USA innen året er slutt.

– Vi har passert nivåer vi aldri kunne ha forestilt oss i et land med et offentlig helsesystem, tradisjon for effektive vaksineringskampanjer og førsteklasses helsearbeidere.

Koronapasienter fyller et feltsjukehus i Santo Andre i Brasil. Fredag 26. mars var landets dødeligste av koronaviruset, med 3560 døde på en dag. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

– Neste skritt er kollaps i helsesystemet, sier han.

Ser ingen ende på krisen

Systemet har allerede begynt å svikte. Nesten alle intensivenhetene i delstatene er nesten eller helt fulle. Doktor José Antônio Curiati ved Hospital das Clínicas i São Paulo, som er Latin-Amerikas største sykehuskompleks, sier at alle sengene er opptatt, men at pasienter fortsetter å strømme inn.

Han kan ikke garantere for byens oksygenforsyninger og sier at det også er mangel på beroligende medisiner som trengs til intubering på intensivavdelingene.

En pasient med koronaviruset for hjelp av en sykepleier ved Abelardo Santos Regional Hospital i Belém, Brasil. Landet sliter med pandemien som fredag 26. drepte 3560 brasilianere, det dødeligste døgnet hittil fra viruset. Foto: TARSO SARRAF / AFP

– 4000 dødsfall om dagen ser ut til å være rett rundt hjørnet, sier han.

Koordinert nedstengning

Brasils institutt for forskning og teknologi, Fiocruz, mener at en 14 dager lang nedstengning må til for å redusere smitten med 40 prosent.

Byen Araraquara i delstaten São Paulo klarte det i forrige måned, og opplever at smitte- og dødstallet deretter har sunket.

– Vi trenger koordinert innsats. Men det kommer ikke til å skje fordi den føderale regjeringen ikke har noen ordentlig interesse av å innføre preventive tiltak, sier Natalia Pasternak i Fiocruz.

Sandra Brito sitter på sengen sin med matvarer hun har fått fra Rio de Paz, en organisasjon for fattige i Brasil. Hun er blant de mange fattige som bor i slummen i landet, og som sliter under pandemien som herjer landet. Foto: Felipe Dana / AP

Hun legger til at mange guvernører og ordførere forsøker, men stykkevis og hver for seg. Det er ikke noen god tilnærming, men det er bedre enn ingenting, mener hun.

Minas Gerais, Brasils nest folkerikeste delstat, har stengt alle ikke-nødvendige butikker, og Espírito Santo stenger ned søndag.

Landets to største byer, São Paulo og Rio de Janeiro, har innført strenge begrensninger på mange aktiviteter.

Presidenten saboterer

Men slike tiltak fungerer bare hvis de blir respektert. Bolsonaro fortsetter å undergrave tiltakene ved å kalle selv delvise nedstengninger et angrep på retten til å tjene en ærlig lønn.

Han langer ut mot lokale ledere som tør å utfordre ham.

Et bilde av Brasils president Jair Bolsonaro er vandalisert i protest mot myndighetenes håndtering av koronaviruset. Foto: LEO MALAFAIA / AFP

– Vi må åpne øynene og forstå at dette ikke er noen spøk. Folk dør, og hvis alt fortsetter som før, blir ingenting gjort. Bare Gud vet hva som da skjer.

Det sa Rios ordfører Eduardo Paes til befolkningen ved starten på en ti dager lang stenging av byens berømte strender.

Han understreket at ingen ønsker at arbeidsløsheten skal øke.

Men neste morgen marsjerte flere hundre demonstranter langs Copacabana-stranden, kledd i grønt og gult som støtte til Bolsonaro. De ropte slagord mot Paes om at de vil ha arbeid. Få av dem brukte munnbind.

Brasilianere demonstrer mot arbeidsrestriksjoner under koronapandemien på Copacabana i Rio de Janeiro 26. mars 2021. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Treg vaksinering

Vaksineringen går også svært tregt etter at Brasil satset alt på AstraZeneca som har hatt store leveringsproblemer. Bare rundt to prosent av befolkningen er vaksinert.

Nylig skrev 500 av landets mest innflytelsesrike økonomer og toppledere et åpent brev der de krever nedstengning og en massiv vaksineringsinnsats.

Brasilianere får vaksiner i bilen. Bare 2 prosent av befolkningen skal ha blitt vaksinert så langt. Foto: DIEGO VARA / Reuters

I brevet skriver de at diskusjonen om motsetningen mellom økonomisk aktivitet og sosial distansering er et falskt dilemma. De vil at myndighetenes nå må gå inn for en skikkelig krisenedstengning.

Monica de Bolle, en brasiliansk forsker ved Peterson-instituttet i Washington, er pessimistisk.

Hvor ille alt blir, avhenger av om den nye P.1.-varianten blir dominerende i hele landet.

– Men alt i alt er det en enorm katastrofe. Det kunne vært unngått, men ble det ikke. Er svært vanskelig å fikse nå. Den eneste utveien er en total nedstengning som hele befolkningen virkelig etterlever, noe som er vanskelig å forestille seg, sier hun.

RETTELSE: I en tidligere versjon stod det at det «dør nå rundt 2400 personer daglig per 100.000 innbyggere i Brasil». Dette er nå korrigert til 2400 dødsfall daglig i snitt.