Graver opp gamle graver i Brasil for å få plass til covid-19-døde

Kledd i hvite beskyttelsesdrakter åpner arbeidere opp gamle graver på Vila Nova Cachoeirinha-kirkegården i São Paulo.

Opp fra sementgravene henter de benrester og råtne trebiter av gamle kister, skriver nyhetsbyrået Reuters

Alt blir kjørt bort for å gi plass til nye døde. Hvor de gamle levningene skal blir ikke fortalt.

Myndighetene i São Paulo sier at det er vanlig å grave opp gamle graver. Men for de 20 millionene som bor i storbyen er det lite som er normalt nå.

En kirkegårdsarbeider på Vila Nova Cachoeirinha-kirkegården med verneutstyr håndterer deler av en gammel kiste som skal fjernes. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Har utvidet åpningstid

419 mennesker ble begravet i São Paulo tirsdag. Det er det høyeste tallet under pandemien.

På Vila Formosa-kirkegården er åpningstidene utvidet for få unna begravelsene.

I mørket samles venner og familie for å ta farvel med sine kjære.

En 77-åriong blir fulgt av en familie med munnbind til sitt siste hvilested. En 32 år gammel mann i en enkel trekiste senkes i en grav. I Brasil dør også de unge nå av covid-19.

Hva myndighetene skal gjøre når det blir fullt på kirkegårdene vet de ikke. Bare at de vil sette inn «ekstraordinære tiltak».

31 prosent av verdens døde

Problemet med å finne plass til de døde under pandemien er ikke nytt, hverken i Brasil eller i andre land.

I romjulen kom det frem at flere hundre døde i månedsvis hadde ligget i frysecontainere i månedsvis New York.

Og allerede under første fase av pandemien, i april i fjor, ble døde begravet lagvis i Manaus i Brasil.

Det nye er at det skjer så mange steder i Brasil. Den siste måneden har antall døde blitt flerdoblet i Brasil.

3763 mennesker døde av covid-19 i Brasil torsdag. Det utgjør 31 prosent av alle som døde av sykdommen torsdag, selv om Brasil bare har 2,7 prosent av verdens befolkning.

Totalt har over 325.000 brasilianere mistet livet av sykdommen. Bare USA har flere koronadøde.

– Aldri i Brasils historie har en enkelt hendelse ført til så mye død, sier forsker Miguel Nicolelis, som er tidligere smittevernkoordinator i det nordøstlige Brasil.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa torsdag at Brasils sykehus er i krise. Mange steder er intensivavdelingene 90 prosent fulle.

Ifølge Globo døde 230 mennesker i São Paulo i mars mens de ventet på plass på en intensivavdeling.

Covid-19-pasienter ligger tett i tett på et feltsykehus i en idrettshall i Santo Andre i delstaten São Paulo. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Vaksinerte over én million

Eksperter frykter at antall døde vil fortsette å øke i ukene fremover. Over 60.000 døde i mars var en dobling fra måneden før.

Den brasilianske mutanten P1 regnes for å være mer smittsom en det vanlige koronaviruset.

Nå frykter myndighetene at en ny og farligere mutant er i ferd med å spe seg.

– Vi er på det verste i pandemien. Alt tyder på at april også blir veldig ille, sier epidemiologen Ethel Maciel til AFP. Frykten er at over en halv million vil dø før pandemien er over.

Brasil er i gang med et vaksinasjonsprogram.

De bruker AstraZeneca-vaksinen og den kinesiske CoronaVac. Så langt har rundt 8 prosent fått første dose, og 2,3 har fått begge doser.

Torsdag ble det satt 1.095.362 doser, skriver Folha de São Paulo. Det var første enkeltdag det er blitt satt over én million doser.

Landet sliter likevel med å få levert nok vaksiner. Onsdag ble vaksinen til Johnson & Johnson hastegodkjent.

Men de første av de 38 millionene dosene Brasil har kjøpt, vil ikke bli levert før i august. Og det er fire måneder til august.