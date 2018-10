Høyrepopulist vant første valgomgang i Brasil

Når drøyt 92 prosent av stemmene er talt opp, har Jair Bolsonaro fått 47 prosent, og det må en ny valgomgang til for avgjøre hvem som blir Brasils nye president.

Men Bolsonaro havnet altså nær grensen (50 prosent) for å avgjøre valget allerede nå i første omgang.

Ytre høyre mot venstre

Nummer to ved dagens valg ble Fernando Haddad fra PT (Arbeidernes parti), som får rundt 28 prosent.

Det ligger dermed an til en kamp mellom høyrepopulisten Bolsonaro og venstrepolitikeren Haddad i annen valgomgang, en kamp som kan bli jevn, selv om Bolsonaro altså har vunnet en brakseier ved dagens valg.

Meningsmålingene for annen valgomgang viser at de to ligger omtrent likt, men mye kan skje frem til annen valgomgang den 28. oktober - altså om tre uker.

Fernando Haddad fra Arbeidernes parti (PT) ligger an til en klar annenplass ved søndagens presidentvalg i Brasil. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Sammenbrudd i sentrum

Den store taperen ved dagens presidentvalg i Brasil ble som ventet sentrum-høyre-partiene, som hadde den erfarne politikeren Geraldo Alckmin fra høyrepartiet PSDB som sin kandidat.

Alckmin får mindre enn 5 prosent av stemmene - et bittert nederlag for mannen som har vært guvernør i Brasils største delstat São Paulo en rekke ganger.

Geraldo Alckmin blir også slått av venstrepolitikeren Ciro Gomes, som ligger som nummer tre med rundt 12,5 prosent.

Protestvalg

Valgkampen her i Brasil har vært den kanskje mest dramatiske siden Brasil gjeninnførte demokratiet på midten av 1980-tallet.

Stemningen har vært preget av dyp splittelse og hatefulle utspill, ikke minst fra Jair Bolsonaro og hans tilhengere. Og Bolsonaro selv ble knivstukket på et valgmøte.

Dagens resultater bekrefter det meningsmålingene har vist: En voldsom oppslutning om mannen som mange ser som den "sterke mann", som skal redde Brasil fra politisk vanstyre, kriminalitet og korrupsjon.