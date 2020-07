Brasil lover å beskytte regnskogen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi opplevde en klar forpliktelse til redusert avskoging, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, etter gårsdagens konferanse.

Storebrand leder gruppen av investorer som i forrige måned sendte et brev til brasilianske myndigheter med krav om bedre vern av regnskogen i Amazonas.

Gruppen består nå av 34 selskaper fra ni land. De har til sammen investert 4600 milliarder dollar i Brasil – nærmere fem norske oljefond.

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, er fornøyd etter gårsdagens møte med brasilianske myndigheter. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Brasil reagerer

Frykten for omfattende kapitalflukt har fått Brasils regjering til å reagere. De siste par ukene har saken vært drøftet i en rekke ministermøter ledet av visepresident Hamilton Mourão.

Og i går deltok Mourão og fem andre regjeringsmedlemmer i en videokonferanse med Storebrand og andre representanter for de 34 investorene.

– Vi opplevde at brasilianerne tar vår uro alvorlig. De skjønner at vi som langsiktige investorer må forutsette en bærekraftig utvikling, sier Jan Erik Saugestad i Storebrand til NRK.

Brasils regjering vil hindre en gjentakelse av fjorårets brannkatastrofe i Amazonas. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Hindre skogbranner

Amazonas-regionen er nå på vei inn i «den tørre perioden». Og Brasils myndigheter er opptatt av å unngå det som skjedde i fjor: En eksplosjon i tallet på skogbranner, som vakte reaksjoner over hele verden.

Det arbeides nå med å innføre et fire måneders forbud mot å tenne branner for rydde jord i Amazonas.

– Brasilianske myndigheter lover også å straffeforfølge brudd på skogloven for å bekjempe ulovlig avskoging. Og de sier de vil gi lovlydige selskaper en konkurransefordel, sier Saugestad.

Men han understreker at det foreløpig er snakk om løfter.

– Det blir viktig for oss fremover å følge nøye med på at de leverer på disse ambisjonene. Og at de reflekteres i faktisk utvikling, sier Storebrand-direktøren.

– Vil bekjempe ulovligheter

Visepresident og tidligere general Hamilton Mourão leder dialogen med de utenlandske investorene. Foto: SERGIO LIMA

På en pressekonferanse i Brasília i går presenterte visepresident Mourão og hans ministre resultatene av møtet med investorene. Mourão sa at regjeringen arbeider med en plan frem mot utgangen av 2022, der målet er en bedre bekjempelse av avskogingen i Amazonas.

– Ideen er at vi litt etter litt skal ta knekken på dem som driver ulovlig ødeleggelse av regnskogen, sa visepresidenten.

Hamilton Mourão er tidligere general og sjef for det såkalte «Amazonas-rådet» som ble opprettet i april i år. Det betyr at han i praksis leder Bolsonaro-regjeringens miljøpolitikk i Amazonas.

– Sterke motkrefter

Regnskogfondet har fulgte utviklingen i Amazonas tett i flere tiår, og seniorrådgiver Vemund Olsen kommenterer gårsdagens videokonferanse slik:

Regnskogfondets Vemund Olsen minner om at det er mange som har interesse av å ødelegge regnskogen. Foto: Håvard Sæbø / Regnskogfondet

– Det er veldig bra at så mange store finansinstitusjoner og selskaper nå krever at Brasil stanser avskogingen. Det at Brasils regjering inviterer investorene til dialog, viser at dette tas alvorlig på høyeste hold.

Men han minner om at Bolsonaro-regjeringen til nå har ført en svært miljøfiendtlig politikk:

– Det gjenstår å se om det som skjer nå kan endre miljøpolitikken i Brasil. Motkreftene er sterke, og det er mange som har mye å tjene på å rasere regnskogen, sier Olsen.

