Brasil møter Amazonas-kritikerne i dag

Vil Brasils regjering nå begynne å ta hensyn til kravet om vern av regnskogen i Amazonas?

Det er det store spørsmålet etter at finansielle tungvektere fra ni land har sendt brev og truet med å trekke milliarder ut av landet.

Brevet fra investorene har i hvert fall utløst en hektisk virksomhet i den brasilianske ledelsen. I dag møter Brasils regjering sine kritikere.

Eks-general leder møtet

Brasils Amazonas-politikk ledes i praksis av landets visepresident, Hamilton Mourão. Han er tidligere general og er sjef for det såkalte «Amazonas-rådet» som ble opprettet i april i år. Det er han som leder dagens videokonferanse med investorene.

Visepresident Hamilton Mourão leder dagens videokonferanse med Storebrand og andre kritikere av Brasils avskoging i Amazonas. Foto: SERGIO LIMA

Den siste tiden har Mourão hatt flere møter med regjeringskolleger for å drøfte brevet fra investorene. Ministrene har drøftet flere forslag, blant annet et fire måneders forbud mot å tenne branner for rydde jord i Amazonas.

Ifølge brasilianske medier er regjeringen nå svært bekymret for at den økte avskogingen i Amazonas skal påføre landet store økonomiske tap. Det handler både om nedgang i utenlandske investeringer i Brasil og boikott av brasilianske varer i utlandet.

Brasils regjering vil ventelig vedta et fire måneders forbud mot å tenne branner for rydde jord i Amazonas. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

«Dyp bekymring»

Det var i forrige måned 29 investorer i ni land sendte brev til brasilianske myndigheter der de kraver stans i avskogingen i Amazonas. Blant dem var fire norske: Storebrand, Gjensidige, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Sparebank 1.

Til sammen har de 29 selskapene investert mer enn 3700 milliarder dollar i Brasil. Det gir kravet til brasilianske myndigheter stor tyngde.

I brevet uttrykker investorene en «dyp bekymring» over den økende avskogingen. Og de skriver at den skaper «stor usikkerhet rundt vilkårene for å investere i – eller gi finansielle tjenester til – Brasil».

Etter det NRK forstår, deltar bare noen utvalgte av de 29 investorene på dagens møte. Blant dem er selskaper fra Sverige, Storbritannia, Japan og Norge. Storebrand bekrefter overfor NRK at de skal delta.

Ulovlig tømmerhogst er en av de store truslene mot Brasils regnskog. Her har politiet gjort et beslag nær Amazonas-hovedstaden Manaus. Foto: BRUNO KELLY

Press også i Brasil

Det er ikke bare utenlandske investorer som presser Brasils regjering i Amazonas-politikken. Denne uken mottok visepresidenten et brev fra 38 store brasilianske selskaper og fire organisasjoner innen landbruk, finans og industri.

De krever også bedre beskyttelse av regnskogen.

Selskapene viser til henvendelsen fra Storebrand og andre investorer og skriver følgende:

«Den høye avskogingen i Brasil er en trussel mot landets rykte internasjonalt. Dette vil kunne få svært negative konsekvenser for landets næringsliv.»

Seniorrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondet er glad for utspillet.

– Her ser vi at påvirkning fra finanssektoren virker. Det er veldig positivt å se at disse selskapene støtter investorene som ber Brasils regjering om å stanse avskogingen, sier Olsen.

Næringslivet frykter tap av kapital og markedstilgang så lenge Brasil fortsetter å ødelegge regnskogen, sier seniorrådgiver i Regnskogfondet, Vemund Olsen.

