Brannmannskap kjemper for å holde flammer borte fra Olympia i den sørlige Peloponnes-regionen, der oldtiden olympiske leker ble arrangert hvert fjerde år fra 776 f.kr.

Stedet har flere historiske ruiner og bygninger fra antikken.

– Vi gjør vårt beste for å redde dette hellige stedet. Etter menneskeliv, prioriterer vi å redde historien vår, sa den lokale ordføreren Panagiotis Antonakopoulos til Open TV.

Olympia er blant Hellas mest populære turistattraksjoner. Også i 2007 var det skogbranner i området som tok flere menneskeliv.

Over 100 branner herjer

I går kveld meldte nyhetsbyrået AP at det ble registrert 118 nye skogbranner i Hellas det siste døgnet. Nå får landet hjelp fra EU i kampen mot flammene.

Onsdag evakuerte kystvakten og private båter rundt 90 mennesker fra en strand nær landsbyen Rovies på øye Evvia. I tillegg ble flere hundre mennesker evakuert fra landsbyer i nærheten på grunn av skogbranner i området.

– Det brant hele natten. Skogen er ødelagt. landsbyer er brent. Vi måtte reise fra hjemmene våre, og kjæledyrene våre, forteller innbygger Christina Katsini til Skai TV.

Statsministeren Kyriakos Mitsotakis omtaler brannen som et mareritt.

– Vi håper å få brannen under kontroll i dag før vinden tar seg opp igjen, sa han onsdag.

Et hus i landsbyen Rovies på øya Evvia, nord for Aten etter brannen. 4. august 2021 Foto: Thodoris Nikolaou / AP

Brannfly fra Sverige

I Aten har innbyggerne blitt oppfordret til å holde seg innendørs med vinduene lukket på grunn av den dårlige luftkvaliteten som følge av brannene.

Hellas har bedt om internasjonal bistand gjennom EU for å slukke skogbrannene. Brannmannskap fra Kypros, Frankrike og to brannfly fra Sverige er ventet torsdag.

Onsdag ble det registrert temperaturer på over 45 grader i Hellas, og myndighetene beskriver det som den verste hetebølgen siden 1987.

De høye temperaturene og røyken som kommer fra branner ved Mount Parnes førte til at kulturdepartementet valgte å stenge Akropolis i noen timer midt på dagen denne uken, skriver CNN.

Mer enn 500 brannfolk, titalls vannfly og helikoptre har kjempet mot flammene utenfor hovedstaden siden 3. august.

I regionen Stamata-Dionysos fikk politiet tips fra lokalsamfunnet sist uke at enkelte av brannene kunne være påtent. Fire personer ble arrestert. Mistenkt for å samarbeide med eiendomsutviklere, for å legge til rette for illegal husbygging.

Røyk som dekker Akropolis i Aten på grunn av branner ved Mount Parnes 4. august 2021 Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Flere land rammet

Også nabolandene Tyrkia, Italia, Albania, Nord-Makedonia, Marokko og Libanon er rammet av branner og hetebølge. Middelhavet har blitt et flammehav, sier forskere fra EU (CAMS). Varmen og de tørre forholdene øker faren for flere branner, skriver Reuters.

Minst åtte personer skal ha mistet livet som følge av brannene i provinsene Mugla og Antalya, ifølge Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu.