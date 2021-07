Åtte brannslukkingsfly, 12 helikoptre og 300 brannfolk er satt inn i forsøket på å stanse en rekke branner.

En av brannene har nådd en forstad til Aten.

– Det er en vanskelig og farlig brann, sier sjefen i Sivilforsvaret, Nikos Hardalis til nyhetsbyrået Associated Press.

– Brannmannskapene har måttet jobbe mellom husene, fortsetter han.

Brannmannskap i Hellas på jobb ved en utbrent bil i Dionysos som er en bydel i utkanten av Aten. Foto: Yorgos Karahalis / AP

Nyhetsbyrået skriver at flere enn 12 hus har brent ned og at det pågår evakuering av fastboende i bydelen Dionysos i utkanten av Aten.

– Hus ble ødelagt. Mange innbyggere måtte fraktes i sikkerhet, sa viseguvernør Vasilis Kokkalis da han beskrev situasjonen nord for hovedstaden i et intervju med TV-stasjonen Skai.

Arrestasjoner

Ministeren for samfunnssikkerhet, Michalis Chrisochoidis, sier at fire personer er arrestert i forbindelse med skogbrannene nord for Aten. Foto: Giannis Papanikos / AP

Politiet har fått meldinger fra lokalsamfunnet om at enkelte av brannene i regionen Stamata-Dionysos kan være påtent.

– Fire personer er arrestert og blir nå avhørt, sier ministeren for samfunnssikkerhet, Michalis Chrisochoidis.

De arresterte er mistenkt for å samarbeide med eiendomsutviklere. Politiets teori er at de pågrepne har tent på kratt og skog for å legge til rette for illegal husbygging.

Fire personer er arrestert i forbindelse med brannene nær Aten. Politiet mistenker at de står i ledtog med personer som planlegger illegal husbygging. Foto: Valerie Gache / AP

En av brannene pågår om lag 30 kilometer nordøst for Aten sentrum og nærmer seg storbyen.

Meldt ekstrem tørke

Greske myndigheter og brannmannskap har hastverk med å få brannene under kontroll. Det som er alvorlig nå, kan bli verre om noen dager.

Mot slutten av denne uka er det meldt enda varmere vær, opp mot 43 grader på fredag, i tillegg til at vinden skal øke.

Også mange andre steder i Hellas har det brutt ut skogbranner etter flere uker med ekstrem tørke.

Varmt og tørt vær preger flere land sør i Europa. Denne uka pågår det skogbranner på Sardinia og Sicilia i Italia, i Moux i Sørvest-Frankrike og i regionen Catalonia i Spania.