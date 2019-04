Abdelaziz Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som overlevde den arabiske våren. Her sammen med Libyas hersker Muammar Gaddafi under et møte i Den arabiske liga 9. oktober 2010, noen få måneder før opprøret som felte flere av regionens sterke menn startet.

Foto: Khaled Desouki / AFP