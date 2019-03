Algeries forsvarssjef, Ahmed Gaed Salah, sa i en TV-tale tirsdag at det er svekket helse som er grunnen til at president Abdelaziz Bouteflika er uegnet til sitt verv.

Bouteflikas fikk slag i 2013. Siden har han sjelden blitt sett offentlig. Presidenten kom tidligere denne måneden tilbake til Algerie etter å ha tilbrakt to uker på et sykehus i Genève i Sveits.

Det har vært flere uker med protester mot den 82 år gamle presidenten. De brøt ut i februar da han kunngjorde at han ville stille til en femte embetsperiode.

Studenter i masseprotest tirsdag mot president Abdelaziz Bouteflika. før kunngjøringen fra forsvarssjefen, som ga dem støtte. Foto: AFP

Etter at gatene var fylt opp med tusenvis demonstranter i ukevis, gikk presidenten i begynnelsen av mars med på ikke å stille opp som kandidat. Men samtidig utsatte han presidentvalget. Det førte bare til at demonstrantene fortsatte sine protester og beskyldte presidenten for å forsøke å forlenge sitt 20 år gamle styre.

Demonstrantene har kalt det «den smilende protesten», og de har møtt opp i hundretusener i Alger og andre byer i Algerie siden 16. februar. Foto: RYAD KRAMDI

Nyvalg trolig etter 45 dager

Generalløytnant Salah har tidligere sagt at folket og de militære har en felles visjon for framtida, og antydet dermed støtte til demonstrantene fra de militære

- Vi må finne en løsning på dette øyeblikkelig, sa forsvarssjefen i sin TV-tale tirsdag.

Forsvarssjefen har sendt en formell henvendelse til grunnlovsrådet for å få presidentvervet erklært som ledig. Deretter må parlamentet godta grunnlovsrådets forslag.

Dersom general Salahs begjæring blir tatt til følge, vil i så fall lederen i overhuset i nasjonalforsamlingen midlertidig overta presidentens oppgaver i 45 dager. Deretter kan det trolig skrives ut nyvalg, ifølge TV-kanalen, Ennahar.

Algeries president Abdelaziz Bouteflika (tv) og forsvarssjef Ahmed Gaed Salah i 2012, da generalen var en av presidentens støttespillere. Foto: RAMZI BOUDINA / REUTERS

Protester mot eliten

Mange demonstranter sier de ikke bare protesterer mot Bouteflika, som knapt har talt til folket på flere år, men også mot den politiske eliten rundt ham. Demonstrantene holder makteliten ansvarlig for at Algerie gradvis ødelegges av arbeidsledighet, korrupsjon og fattigdom.

Omfanget av protestene, som startet da titalls tusen trosset et protestforbud, har overrasket mange i Algerie. Protestene har stort sett vært fredelige,

Leiar Afrikas største land og viser seg knapt offentlig – stadig fleire vil sjå han gå av

Protestene førte tidligere i år til at det ble nedsatt en kommisjon ledet av FN-diplomat, Lakhdar Brahimi, som skal forhandle fram en samlende løsning for Algeries politiske framtid

Bouteflika har lenge nytt stor respekt i Algerie for sin rolle i å få slutt på den blodige borgerkrigen på 1990-tallet. Da han i 1999 ble valgt til president var det med støtte fra de militære. Han ble gjenvalgt i 2004 og da hadde han klart å få en slutt på borgerkrigen