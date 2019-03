Utsetter valget og trekker seg som kandidat

Presidentens kontor kom med kunngjøringen mandag kveld i form av et brev fra presidenten: Han lover endringer i regjeringen, valget som skulle funnet sted 18. april utsettes og presidenten selv stiller ikke som kandidat i presidentvalget.

I tillegg blir det en folkeavstemning om en ny grunnlov for landet, og det kommer løfter om politiske og økonomiske reformer.

Statsminister Ahamad Ouyahia skal allerede ha trukket seg.

Har styrt landet fra rullestolen

Abdelaziz Bouteflika som er 82 år gammel og har styrt Algerie i 20 år, har knapt vist seg offentlig siden 2013, da han ble rammet av slag.

Han sitter fortsatt i rullestol og i lange perioder har han vært til medisinsk behandling i Sveits. På søndag kom han hjem fra nok et opphold i det europeiske landet.

Da det ble kunngjort at Bouteflika ville stille til valg som president for en femte periode, vakte det velgernes raseri. Spesielt unge algeriere trakk ut i gatene. De mente landet trengte en ny president, og at Bouteflikas tid ved makten burde være over.

På hjemmelagde plakater kunne man lese slagord som: «Ha det bra, Bouteflika», «20 år er nok», «Nei til eit femte mandat» og «For eit fritt og demokratisk Algerie».

Masseprotestene har vart i flere uker.

Fakta om Algerie Ekspandér faktaboks Algerie har rundt 42 millioner innbyggere og er arealmessig det største landet i Afrika.

Olje- og gasseksport står for 95 prosent av eksportinntektene og 60 prosent av statsbudsjettet.

Algerie var fransk koloni fra 1830 og ble selvstendig i 1962 etter en nesten åtte år lang blodig frigjøringskrig.

Demonstrasjoner i 1988 fikk myndighetene til å innføre unntakstilstand. Demokratireformer ble innført, men da islamistpartiet FIS vant valget i 1991, grep militæret inn.

Det utløste en borgerkrig som krevde anslagsvis 200.000 menneskeliv mellom 1992 og 2002. Den væpnede islamistgruppa GIA ble anklaget for mye av volden.

Abdelaziz Bouteflika vant presidentvalget i 1999 med støtte fra militæret. Han satte i gang et forsoningsprogram som fikk tusenvis av islamister til å legge ned våpnene.

I 2014 vant Bouteflika sitt fjerde presidentvalg med 81 prosent av stemmene, ifølge offisielle tall.

I parlamentsvalget i 2017 fikk Bouteflikas parti FLN og samarbeidspartiet RND rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Bouteflikas planer om å stille til valg for en femte presidentperiode utløste i februar masseprotester. Mandag bøyde 82-åringen av for kravet og kunngjorde at han ikke stiller til valg.

Fryktet landet ville ende i kaos

Nyhetsbyråene skriver at presidenten i kveld sitter i møte med lederen for landets mektige militære.

Den arabiske våren nådde aldri helt Algerie, slik den gjorde i Egypt og Tunisia. Men landets hovedutfordringer ligner på utfordringene som de andre landene i Nord-Afrika og Midtøsten har. Halvparten av folket er under 30 år, arbeidsledigheten er stor og korrupsjon er utbredt.