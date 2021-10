Algerie kaller hjem ambassadør fra Frankrike

Kunngjøringen fra algeriske myndigheter kom samme dag som avisen Le Monde lørdag publiserte kritiske uttalelser fra president Emmanuel Macron.

Han sa blant annet at det hersker et «politisk-militært system» i Algerie.

Macron var skarp i sin kritikk. Han hevdet videre at Algeries offisielle versjon av historien ikke er tuftet på sannhet. Den er mer basert på en «hatretorikk mot Frankrike».

Algeriske myndigheter bekrefter i en uttalelse at hjemkallingen av ambassadøren er knyttet til Macrons uttalelser.

Reduserer antall visum

Tidligere i uka ble den franske ambassadøren i Alger kalt inn på teppet. Det skjedde da Frankrike besluttet å kutte kraftig ned på antallet visum som gis til algeriske statsborgere.

Beslutningen er tatt av president Emmanuel Macron. Han har beordret at antall visum som utstedes til Algerie og Marokko skal halveres fra 2020-nivået.

Det blir samtidig redusert med en tredel for Tunisia.

Tunisiere i kø for å få visum til Frankrike. Bildet er tatt 29. september i hovedstaden Tunis. Franske myndigheter har nå bestemt at det skal blir vanskeligere. Foto: FETHI BELAID / AFP

Macrons beslutning har skapt kraftige reaksjoner. Mange av innbyggerne i de tre landene har tette bånd til familie og slektninger som bor i Frankrike.

– Drastisk beslutning

Presidentens begrunnelsen er at de tidligere koloniene ikke har gjort nok for å tilrettelegge for retur av innvandrere med ulovlig opphold.

– Det er en drastisk beslutning, men den er nødvendig. Disse landene nekter å hente tilbake statsborgere. Det er personer vi ikke ønsker eller kan ha i Frankrike.

Gabriel Attal er talsperson for den franske regjeringen. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Det sier regjeringens talsmann Gabriel Attal til radiostasjonen Europe 1.

President Emmanuel Macron tok beslutningen for en måned siden. Det skjedde etter et diplomatisk fremstøt overfor de tre nordafrikanske landene. Det ga ingen resultater.

– Det var dialog, det var trusler. I dag iverksetter vi truslene. Vi håper at svaret vil bli mer samarbeid med Frankrike. Da kan vi anvende immigrasjonsreglene våre, sier Attal.

Hjemkalt også i 2020

Det er andre gang Algerie har kalt hjem sin ambassadør fra Frankrike. Forrige gang var i mai 2020. Det skjedde etter at franske medier sendte en dokumentar om Hirak.

Hirak var demokratibevegelsen som tvang den nå avdøde presidenten Abdelaziz Bouteflika fra makten i 2019.

Opposisjonen boikottet det påfølgende presidentvalget i 2019. Det ble vunnet av Abdelamadjid Tebboune. Han var en nær alliert av Algeries tidligere hærsjef.