Børskrakk i Argentina – dårlige nyheter for norske bedrifter

President Macri fikk bare 32 prosent av stemmene under primærvalget, som er et slags «prøvevalg» foran presidentvalget i oktober.

Samtidig fikk venstresidens presidentkandidat, Alberto Fernández, en oppslutning 48 prosent.

Dette er sjokktall for investorene, som har satset tungt på at den sittende presidentens reformpolitikk vil lykkes og at han blir gjenvalgt til høsten.

Stor norsk satsing

Blant dem som har satset på Macris reformer er norske myndigheter og selskaper. I mars i fjor deltok rundt 60 norske bedrifter i Norges første statsbesøk til Argentina på mer enn 50 år.

Og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at den markedsvennlige politikken til den argentinske regjeringen var en forutsetning for besøket.

Etter dagens børsfall gir Røe Isaksen følgende kommentar til NRK:

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Buenos Aires under statsbesøket i fjor vår. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vår satsing på Argentina er langsiktig. Vårt økonomiske forhold er solid og gjenspeiler relasjoner som er bygget opp gjennom mange år. Vi har tro på at dette vil fortsette, selv om børsfallet vi nå har sett stiller landet i en alvorlig situasjon.

Flere norske selskaper har fulgt opp fjordårets statsbesøk med betydelige innvesteringer. Norwegian åpnet i fjor høst sin første rute mellom Europa og Argentina. Og Equinor har gått inn i flere prosjekter, både i olje og fornybar energi. I forrige uke kunngjorde selskapet en investering på 1,7 milliarder kroner i et argentinsk vindprosjekt.

Mer marked – mindre stat

Mauricio Macri kom til makten i desember 2015, og han gjennomførte en dramatisk kursendring i økonomien.

Han opphevet valutakontrollen, åpnet Argentina for utenlandske investeringer og gjorde det lettere for landets næringsliv å eksportere sine varer.

Macri overtok etter venstreperonisten Cristina Kirchner, som førte en proteksjonistisk politikk og er anklaget for omfattende korrupsjon og kameraderi.

Kirchner tilbake?

Og nettopp frykten for at Kirchner skal komme tilbake har vært det store marerittet for investorene. Hun har vært regjeringens fremste kritiker, og hun har hatt mye misnøye å spille på.

Tidligere president Cristina Kirchner kan være på vei tilbake til makten. Det har skapt panikk blant investorene. Foto: Tomas F. Cuesta / AP

For Macris reformer har vært svært omstridte, særlig i den fattige delen av befolkningen, som har vært rammet av offentlige nedskjæringer og en inflasjon på mer enn 50 prosent.

Og etter helgens primærvalg er Cristina Kirchner nærmere et comeback enn noensinne. Hun har riktignok fått sin tidligere stabssjef, Alberto Fernández, til å stille som kandidat til presidentvervet, mens hun selv er visepresidentkandidat.

Voldsomt børsfall

Helgens valg har ført til full panikk i det argentinske finansmarkedet. Landets viktigste børsindeks, Merval, har i dag falt med 35 prosent, og valutaen peso har svekket seg med nærmere 20 prosent.

Det betyr at markedet nå for alvor ser et maktskifte som sannsynlig, etter at man i det lengste har håpet på en Macri-seier og en videreføring av reformkursen. Den 28 oktober er det første valgomgang i det argentinske presidentvalget.

Frem til da blir det nervepirrende uker for investorene – blant dem norske selskaper som Equinor, Hydro, Yara, Kongsberg-gruppen og Norwegian.