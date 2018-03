Dronning Sonja i Argentina: – Kvinnene må også med

Dagen før kvinnedagen gjorde Norges dronning en sterk opptreden på det kanskje viktigste arrangementet under statsbesøket her i Argentina: Et stort næringslivsseminar, der mer enn 50 norske selskaper og et stort antall argentinske forretningsfolk var representert.

I et mannssjåvinistisk samfunn som det argentinske, er det langt fra noen selvfølge at en kvinne åpner et slikt arrangement.

Og dronning Solja kom med følgende oppfordring til en sterkt mannsdominert forsamling:

Modige kvinner

– Kvinner må ha de samme muligheter som menn til å delta i, og dra fordeler av, denne nye bølgen av modernisering her i Argentina.

Dronning Sonja vakte stor munterhet da hun sa at likestilling er nødvendig for å danse tango. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det har vært mange tapre og dyktige kvinner, men det er ikke alltid vi hører om dem. Det handler ofte om menns historie, fortalt av menn, fortsatte hun.

Dronning Sonja nevnte spesielt utfordringen med å få kvinner inn i stillinger på høyeste nivå i samfunnet, og hun understreket at dette er en utfordring også i Norge.

Historisk satsing

Det norske statsbesøket er den største satsingen fra norske myndigheter og næringsliv i Argentina noensinne.

Etter at en sentrum-høyre-regjering ledet av Mauricio Macri overtok makten i landet for drøyt to år siden er det blitt lettere å investere i Argentina. Og interessen er stor, ikke bare fra Norge.

Bedrifter fra hele verden retter nå blikket mot dette markedet med 44 millioner innbyggere og enorme naturressurser.

Statsbesøket i Argentina er den største norske satsing mot det argentinske markedet noensinne. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Alle de store

Mer enn 50 norske bedriftsledere tar del i den norske storsatsingen i Argentina, og alle de store er på plass: Statoil, Hydro, Yara og Kongsberg-gruppen, for å nevne noen.

Særlig oppmerksomhet får flyselskapet Norwegian, som nylig åpnet sin første rute mellom Europa og Argentina.

Selskapet har fått konsesjon på mer enn 150 ruter i det krevende søramerikanske markedet, og kongeparet kaster glans over begivenheten med en egen markering på den internasjonale flyplassen i Buenos Aires torsdag.

Tango for to

Men selv om den argentinske regjeringen har likestillingsarbeid som et hovedpunkt på sin politiske dagsorden, er det en lang vei å gå i macho-samfunnet Argentina.

Dronningen vakte stor munterhet i dagens tale, da hun trakk den argentinske nasjonaldansen tango inn i likestillingsdebatten.

– I går fikk jeg vite at det ikke blir noen tango uten balanse mellom kjønnene!