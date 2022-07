Bordell-avsløringen: Stor økning i antall ukrainske prostituerte etter krigen

Samtidig som norsk politi etterforsket et stort prostitusjonsnettverk i Norge, rullet politiet i Stockholm opp et liknende nettverk i Sverige.

Stor reiseaktivitet inn og ut av Sverige hos en mann fra Moldova førte til slutt til at nettverket ble avslørt.

Simon Häggström er politiinspektør i Stockholm-politiet. Han er ekspert på prostitusjon og menneskehandel, og var svært delaktig i etterforskningen av nettverket.

En av bakmennene i det svenske nettverket får overrakt en konvolutt med penger fra en av kvinnene. Foto: Politiet

Ting som kom frem i Häggströms etterforskning, gjorde at han tipset norsk politi om aktivitet her i landet. Tipset førte til at Kripos og Oslo-politiets menneskehandelsgruppe startet etterforskningen mot det norske nettverket.

Den svenske etterforskningen fikk navnet «Operasjon Odessa». Det er ikke helt tilfeldig.

Den ukrainske havnebyen Odessa har vært mye omtalt etter krigens utbrudd i vår. Den har vært hardt rammet av russiske angrep.

Svensk politi har nemlig sett en endring i hvor de prostituerte kvinnene kommer fra.

– Dette er første gang vi ser flere ukrainske enn rumenske kvinner. Vi har aldri sett dette tidligere, sier Häggström til NRK.

– Krigen er årsaken

Häggström mener det er helt klart at krigen i Ukraina har skyld i denne utviklingen. Han er tydelig på at mange av kvinnene ikke har vervet seg frivillig.

– Det som er interessant er at kvinnene vi treffer ikke er flyktninger. De har ikke søkt asyl. Dette er kvinner som blir sendt hit av hallikene. Krigen er årsaken til at de har havnet i dette, mener politiinspektøren.

Politiinspektør Simon Häggström ser en stor økning i antall ukrainske kvinner som kommer til Skandinavia for å jobbe som prostituerte. Foto: Ola Axman / Ola Axman

Flere av kvinnene hadde gode jobber i hjemlandet. Etterforskningen viser at alt fra psykologer til kaféarbeidere jobbet som prostituerte for det svenske nettverket.

– Mange av de ukrainske kvinnene levde helt vanlige liv med vanlige jobber før invasjonen. De var selgere, fotografer og advokater. Nå har de tapt alt, sier Häggström, og legger til:

– Det gjør det helt tydelig at krigen har vært en utløsende faktor. De hadde aldri latt seg rekruttere om ikke det var for invasjonen.

Økonomien i Ukraina har vært i fritt fall siden krigens utbrudd. Verdensbanken anslår at Ukrainas økonomi vil kollapse med 45,1 prosent i år på grunn av invasjonen fra Russland. Halvparten av alle i bedrifter i Ukraina har stengt på grunn av krigen og 90 prosent av kornproduksjonen er stoppet, anslår Verdensbanken.

Ukrainsk hovedkvinne

Også det norske nettverket med bordellbygården i Oslo har tilknytning til Ukraina.

– Vi kjenner til transporter av ukrainske kvinner både før og etter krigsutbruddet, sier politiadvokat Jens Andenæs i Oslo politidistrikt til NRK.

Så mange som 200 kvinner, de fleste fra Ukraina, har ifølge politiet blitt fraktet til Norge det siste halvannet året.

En kvinne i det svenske nettverket legger penger i en oppbevaringsboks. Disse ble senere hentet av bakmannsapparatet. Foto: Politiet

Politiet betegner det som et norsk-ukrainsk nettverk. De mener Oslo-bordellet ble styrt av en norsk mann i 30-årene og en ukrainsk kvinne i 50-årene.

Se oversikten over nettverket, og se hvordan de stiller seg til siktelsene under:

En ukrainsk kvinne i 50-årene er utpekt som lederen av nettverket. Hun er også moren til kvinnen som sitter varetektsfengslet i Moldova. Kvinnen erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffskyld for menneskehandel. Nordmann i 30-årene.Gift med hovedkvinnen, og utpekt som én av to hovedpersoner. Flere ganger avbildet ved bordellet, bl.a. når han ifølge politiet henter penger fra sexsalg. Han erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffeskyld for menneskehandel. Ukrainer som ifølge politiet var en slags vaktmester på bordellet. Samlet inn penger og hadde kontroll over de som bodde og jobbet der. Ble pågrepet samtidig som «sjåføren» og er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Nekter straffskyld. BMW-føreren er fra Litauen. Han fraktet ifølge politiet kvinner fra Sverige til Norge. Han ble pågrepet i februar etter en voldshendelse. Han er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere saken. En ukrainsk mann har ifølge politiet hatt ansvaret for å transportere kvinnene gjennom Europa til Sverige. Han ble pågrepet i Polen og er utlevert til Norge. Mannen, som er siktet for hallikvirksomhet, erkjenner ikke straffeskyld. To norske menn som driver med eiendomsutleie. Sommeren 2021 skrev de under en flerårig leiekontrakt på bygården som ble brukt som bordell. De har leid ut leilighetene til hovedpersonene. De er siktet for hallikvirksomhet og nekter straffeskyld. En ukrainsk kvinne som ble pågrepet i Moldova, har ifølge politiet deltatt i organiseringen av hallikvirksomheten, både i Norge og i utlandet. Hun er datteren til den utpekte hovedkvinnen. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

Den ukrainske kvinnen giftet seg med nordmannen og kom til Norge for noen år siden. Hun er nå siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Hun erkjenner kun straffskyld for hallikvirksomhet.

– Hun ønsket å involvere seg først og fremst for at kvinnene skulle få sikrere og tryggere arbeidsforhold. Så har hun deretter sett en mulighet til å få en inntekt av dette hun også, sier kvinnens forsvarer Helene Elness.

Gunhild Vehusheia er bistandsadvokat for en av de prostituerte kvinnene. Også hun er fra Ukraina.

Hun fant jobben via en nettside. Hele reisen til Norge fra Ukraina ble organisert av bakmennene. Reisekostnadene skulle hun betalte tilbake gjennom lønnstrekk, forklarer Vehusheia.

Har kontakt med noen av kvinnene

Om lag 100 kvinner bodde og jobbet i bordellet i Oslo sentrum.

Politiadvokat Andenæs ønsker ikke å kommentere på hvor kvinnene befinner seg nå, men sier at de har kontakt med enkelte av dem.

Politiadvokat Jens Andenæs sier de har kontakt med enkelte av kvinnene som jobbet ved bordellet i Oslo. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Tre kvinner er gitt status som fornærmet i menneskehandelsaken, og vi har kontakt med disse gjennom bistandsadvokatene, sier Andenæs.

Alle kvinnene fikk anledning til å forklare seg for politiet. De fikk også opplysninger om hjelpetilbud, og hvilke rettigheter de har i Norge.

Mye penger i omløp

Flere av kvinnene svensk politi har identifisert og avhørt har fortalt at de solgte sex i Norge, i tillegg til i Sverige og andre land, sier Häggström.

Han tror det finnes flere nettverk enn de to som nylig ble avdekket.

– Det er mange av disse hallikorganisasjonene. Jeg får følelsen av at akkurat nå er det utrolig mye penger i omløp. Nettverket i «Operasjon Odessa» dro inn 3 millioner kroner på noen måneder.

Store pengebeløp var i omløp i nettverket avslørt i «Operasjon Odessa». Foto: Politiet

– Så lenge det finnes mye penger, ser kriminelle muligheten til å tjene penger, sier Häggström.

Justisdepartementet: – Norsk politi jakter på dem

Justisdepartementet ser alvorlig på nettverk som de i Norge og Sverige.

– Det er svært alvorlig at sårbare kvinner blir grovt utnyttet og utsatt for alvorlig kriminalitet. Regjeringen har styrket innsatsen mot denne kriminaliteten for å sette politiet bedre i stand til å forebygge, avverge og etterforske menneskehandel. Det sier statssekretær Hans Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Departementet har blant annet økt bevilgningen til politi og påtalemyndighet. De har også bedt om at arbeid med denne typen kriminalitet prioriteres høyt.

– Det at kriminelle forsøker å utnytte og profittere på andre menneskers sårbarhet er forkastelig. Både ofre og gjerningsmenn skal være klar over at i Norge tas dette på alvor, sier Aasen, og kommer samtidig med en klar melding:

– Fornærmede skal bli tatt hånd om og gis hjelp, gjerningspersonene og kyniske bakmenn skal ikke føle seg trygge. Norsk politi jakter på dem.

I juni møttes de nordiske justisministerne. Da ble situasjonen med ukrainske flyktninger og menneskehandel diskutert. Det ble besluttet å opprette en nordisk arbeidsgruppe mot menneskehandel, med første møte i høst.