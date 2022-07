Svensk politi: Ser flere likheter mellom svenske og norske prostitusjonsnettverk

Politiets menneskehandel-gruppe i Oslo mener å ha avslørt et norsk-ukrainsk halliknettverk som skal ha fraktet nærmere 200 kvinner inn i landet for å selge sex.

Så mange som 200 kvinner ble fraktet inn i Norge. Rundt halvparten av dem skal ha bodd og jobbet på et hemmelig bordell i Oslo sentrum.

I den samme perioden som politiet etterforsket nettverket i Norge, ble et annet nettverk avdekket i Sverige.

Denne mannen fra Moldova har vært helt sentral i etterforskningen til svensk politi av et større prostitusjonsnettverk døpt «Operasjon Odessa». Foto: Politiet

– Jeg er ikke overrasket. Vi har sett mye av det samme opplegget i Sverige også, sier Simon Häggstrøm til NRK. Han er politiinspektør ved Stockholm-politiet, og har spesialisert seg på prostitusjon og menneskehandel.

Det var svensk politi som satt norsk politi på sporet av nettverket vinteren 2021.

I forbindelse med en stor etterforskning av hallikvirksomhet i Stockholm, oppdaget det svenske politiet at mange kvinner ble fraktet rett igjennom landet og til grenseområdene mot Norge.

Mange likheter

Häggström spanet på nettverket i den svenske etterforskningen kalt «Operasjon Odessa». Likhetstrekkene er mange til det han har lest om den norske etterforskningen.

Blant annet fikk kvinnene i begge sakene beholde halvparten av inntjeningen selv, mens resten gikk tilbake til nettverket. All kontakt med kunder gikk også gjennom såkalte operatører i andre land.

– Som i Norge, brukte også nettverket i Stockholm operatører som satte kundene i kontakt med kvinnene, sier Häggström.

Simon Häggström er politiinspektør i stockholmspolitiet, spesialisert på prostitusjon og menneskehandel. Foto: Ola Axman / Ola Axman

I Oslo bodde og jobbet om lag 100 prostituerte kvinner i den samme bygården midt i sentrum. I Stockholm bodde flere i Gamla stan, et bra strøk sentralt i byen.

– Det var viktig for dem å være på et sikkert sted. Kvinnene skulle oppleve seg selv som trygge. Det var også enkelt for kundene å ta seg dit, sier Häggström.

Det fører til høyere omsetning, ifølge politiinspektøren.

– Omsetningen blir høyere om man er sentralt, og ikke ute i forstedene. Da mister man mange kunder.

Dette overrasker

Selv om det er mange likhetstrekk mellom funnene til Oslo-politiet og de fra Stockholm, er det én ting som overrasker Häggström. Vanligvis styrer bakmannsapparatet fra hjemlandet,

– Det som overrasket meg i denne saken, var at nettverket var så til stede i Norge, sier han.

En av bakmennene i «Operasjon Odessa» dro hyppig til og fra Sverige fra flere ulike land i Øst-Europa. Foto: Politiet

I Norge er nå åtte personer siktet for organisert hallikvirksomhet. Fire av dem er også siktet for menneskehandel.

Alle de fire nekter straffskyld for menneskehandel.

En ukrainsk kvinne i 50-årene blir sett på som en av hovedpersonene i det norske nettverket. Hun erkjenner straffskyld for å ha fremmet prostitusjon, men ser ikke på seg selv som noen hallik, sier kvinnens forsvarer Helene Elness.

Les mer om alle de siktede under bildene, og hvordan de forholder seg til beskyldningene:

En ukrainsk kvinne i 50-årene er utpekt som lederen av nettverket. Hun er også moren til kvinnen som sitter varetektsfengslet i Moldova. Kvinnen erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffskyld for menneskehandel. Nordmann i 30-årene.Gift med hovedkvinnen, og utpekt som én av to hovedpersoner. Flere ganger avbildet ved bordellet, bl.a. når han ifølge politiet henter penger fra sexsalg. Han erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffeskyld for menneskehandel. Ukrainer som ifølge politiet var en slags vaktmester på bordellet. Samlet inn penger og hadde kontroll over de som bodde og jobbet der. Ble pågrepet samtidig som «sjåføren» og er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Nekter straffskyld. BMW-føreren er fra Litauen. Han fraktet ifølge politiet kvinner fra Sverige til Norge. Han ble pågrepet i februar etter en voldshendelse. Han er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere saken. En ukrainsk mann har ifølge politiet hatt ansvaret for å transportere kvinnene gjennom Europa til Sverige. Han ble pågrepet i Polen og er utlevert til Norge. Mannen, som er siktet for hallikvirksomhet, erkjenner ikke straffeskyld. To norske menn som driver med eiendomsutleie. Sommeren 2021 skrev de under en flerårig leiekontrakt på bygården som ble brukt som bordell. De har leid ut leilighetene til hovedpersonene. De er siktet for hallikvirksomhet og nekter straffeskyld. En ukrainsk kvinne som ble pågrepet i Moldova, har ifølge politiet deltatt i organiseringen av hallikvirksomheten, både i Norge og i utlandet. Hun er datteren til den utpekte hovedkvinnen. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

14 kunder om dagen

Den svenske etterforskningen, «Operasjon Odessa», startet i februar 2021.

Bilder NRK har fått tilgang til viser hvordan politiet har holdt det svenske nettverket under oppsyn:

To kvinner går inn i en bygård i Stockholms gamleby. Det er et av stedene nettverket solgte sex. Foto: Politiet

En mann fra Moldova ble i mars i år dømt for grov hallikvirksomhet. Han har erkjent at han la ut og driftet sexannonser for en rekke Østeuropeiske kvinner som solgte sex i Stockholm. Dommen var på 3 år og fire måneder.

I forrige uke falt dommen mot en kvinne i det samme nettverket. Hun ble dømt til 3 år og seks måneder, også for grov hallikvirksomhet.

Etterforskningen viste at kvinnene var i Sverige i ca. to uker om gangen, og at de jobbet fra forskjellige leiligheter og adresser i den svenske hovedstaden.

Politiet sitter på store mengder overvåkningsmateriale av mannen fra Moldova etter «Operasjon Odessa». Foto: Politiet

Ifølge politiet ble disse eiendommene organisert av nettverket.

Deres etterforskning viste at hver prostituert i snitt hadde 4,27 kunder om dagen, men også at enkelte kvinner hadde 14 kunder om dagen.

Analyser som politiet la frem i retten, viste at nettverket solgte sex minst 2000 ganger i perioden.

Flere forbindelser til Norge

I tillegg til å ha tilknytning til mange land, hadde det svenske nettverket flere forbindelser til Norge.

Blant beslaglagte kontanter, fant politiet en konvolutt med flere tusen norske kroner.

Politiet i Sverige fant norske kontanter blant beslagene i «Operasjon Odessa». Foto: Politiet

Flere av kvinnene politiet har identifisert og avhørt har fortalt at de solgte sex i Norge, i tillegg til i Sverige og andre land, sier Häggström.

Politiet har også funnet en bussbillett fra Stockholm til Oslo:

En bussbillett fra Stockholm til Oslo viser hvordan enkelte av kvinnene jobbet i begge landene. Foto: Politiet

Også kvinnene som jobbet i Oslo ble sendt rundt ulike steder. Nettverket skal ha hatt aktivitet blant annet i Drammen og Stavanger, i tillegg til nordover i landet.

Ble avslørt

Det var i forbindelse med pengeinnsamlingen at nettverket avslørte seg selv, sier Häggstrøm.

– I «Operasjon Odessa» ble de avslørt fordi det ble sendt en mann for å hente penger én gang i måneden. Det var den tabben de gjorde, sier politiinspektøren.

Her henter mannen fra Moldova penger fra en oppbevaringsboks i Sverige. Det var denne aktiviteten som til slutt avslørte ham og det svenske nettverket. Foto: Politiet

Det var mannen fra Moldova som ble sendt for å samle inn penger. Ifølge politiet i Sverige var han i landet ved minst 11 anledninger mellom desember 2020 og mai 2021.

Kvinnene hadde plassert pengene i oppbevaringsbokser på blant annet sentralstasjonen i Stockholm. Mannen plukket så opp pengene.

En kvinne legger penger i en oppbevaringsboks. Foto: Politiet

Etter å ha spanet på mannen, pågrep politiet han på et hotellrom i byen. På rommet fant politiet over 300.000 i kontanter.

Svensk politi beslagla store mengder kontanter i «Operasjon Odessa». Foto: Politiet

Vil bøtelegge kunder

Politiet i Norge kjenner til at mange av sexkundene betalte med Vipps. De kjenner også identiteten til hundrevis av dem.

Mange har allerede fått bøter, og politiet vurderer nå å skrive ut flere.

– Vi har bøtelagt flere sexkunder som ledd i etterforskningen, og jeg vil heller ikke utelukke at flere kan bli bøtelagt, sier politiadvokat Jens Andenæs til NRK.

Å kjøpe sex av voksne straffes normalt med bot på 25.000 kroner, ifølge jurister NRK har vært i kontakt med.