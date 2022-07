En sen januarkveld i år kjører en svart BMW innover en smal grusvei på Finnskogen.

Den går gjennom tett skog og ender i Sverige.

Av de 34 grenseovergangene i Innlandet fylke, er dette en av de minst trafikkerte.

Et skilt viser at den siste delen av veien er kameraovervåket. En varde og en rusten bom markerer grensen til Sverige.

22:35

Den svarte bilen parkerer langs veien.

Det er bekmørkt, så sjåføren har med seg en lommelykt.

I skjul bak busker og trær ligger spanere fra politiet.

De ser at sjåføren tar på seg en varm jakke og en buff. Han slenger en rød sekk på ryggen og begynner å gå mot grensen.

Han følger veien stykke, før han forsvinner inn i skogen. Dermed blir han ikke bli fanget på overvåkingskameraet.

22:58

Sjåføren krysser grensen i skogen. Så går han inn på den samme grusveien igjen, denne gangen på svensk side.

21 minutter senere er han tilbake på norsk side av den rustne bommen. Med seg har han to kvinner. En fra Ukraina og en fra Moldova.

De går over et islagt vann før de kommer til den parkerte bilen.

Spanerne ser kvinnene smiler når de setter seg inn. De har klart å komme seg til Norge.

23:46

Den svarte BMW-en forsvinner i mørket, uten å skru på lysene.

BILEN: Dette er BMW-en som ble brukt til å frakte kvinnene. NRK fant bilen et sted på Romerike. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Opprullingen

I all hemmelighet har politiet spanet på føreren av bilen og et organisert nettverk de mener han er en del av.

Etterforskningen startet etter tips fra svensk politi.

I forbindelse med en stor etterforskning knyttet til sexsalg i Stockholm, ble det i fjor oppdaget at en rekke kvinner, hovedsakelig fra Ukraina, ble fraktet gjennom Sverige mot Norge.

I Sverige stusset eieren av et overnattingssted, som ligger landlig til like ved norskegrensa, over at det stadig kom biler fullastet med kvinner.

Han sier til NRK at kvinnene ble satt av, før sjåføren forsvant.

– De presenterte seg aldri for meg, men de var fra Øst-Europa og sa de skulle til Norge, sier Per-Anders Andersson som eier overnattingsstedet til NRK.

Neste morgen kom en annen mann og hentet dem, forklarer Andersson. Turen gikk videre til Norge.

Våren 2021 begynte Kripos å overvåke virksomheten og samle informasjon om transportene.

De oppdaget at det nærmest ukentlig gikk transporter over grensen.

Mange av kvinnene ble kjørt til denne bygården i Oslo sentrum.

ANONYM: Bygården i Oslo sentrum har flere leiligheter og soverom som politiet mener ble brukt til sexsalg. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vi fikk ganske tidlig bekreftet opplysningene fra Sverige om at det jevnlig kom transporter av kvinner, sier politiadvokat Jens Andenæs til NRK.

Menneskehandelavsnittet ved Oslo politidistrikt overtok etterforskningen.

– Det fremsto som organisert transport av kvinner som skulle selge sex ulike steder i Norge, sier han.

Politiadvokat Jens Andenæs. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Så mange som 200 kvinner, de fleste fra Ukraina, har ifølge politiet blitt fraktet til Norge det siste halvannet året.

Mange av dem skal ha krysset grensen til fots gjennom skogen.

Over 100 skal ha blitt innlosjert i en bygård i Oslo sentrum. Den har fungert som et døgnåpent bordell. Den anonyme bygården ligger omringet av restauranter og kafeer, bare noen få hundre meter fra slottet og Stortinget.

Ifølge politiet skal nettverket også ha hatt leiligheter og boliger andre steder i landet.

Politiet mener å ha funnet transportårer fra Polen til Sverige, chattegrupper der kvinner blir rekruttert og hemmelige ruter gjennom skogen til Norge.

– Det fremstår som en veldig påfallende måte å krysse grensen på og vitner om en sterk vilje til å ikke bli registrert når man kommer over grensen, sier Andenæs.

På selveste kvinnedagen 8. mars aksjonerte politiet mot nettverket.

Åtte personer er pågrepet. Alle er siktet for organisert hallikvirksomhet, i tillegg er fire av dem siktet for menneskehandel.

– Det fremstår som en organisert virksomhet ved at det er mange personer som fyller ulike roller. Det har pågått over lang tid og involverer mange kvinner, sier Andenæs til NRK.

Hovedkvinnen

Politiet mener det norsk-ukrainske nettverket har fraktet kvinnene til Norge og organisert driften av bordellet og sexsalget.

En ukrainsk kvinne i 50-årene og hennes norske ektemann i 30-årene har ifølge politiet hatt hovedrollene i nettverket.

– Politiet mistenker hun har organisert store deler av virksomheten sammen med den andre hovedmannen i saken, Jens Andenæs, politiadvokat

Ekteparet har ifølge politiet samarbeidet om det meste. Den daglige sex-salgsvirksomheten, driften av bordellet, annonsering, kundekontakt og transporten av kvinnene fra hjemlandet deres til Norge.

Gunhild Vehusheia er bistandsadvokat for en av de mange kvinnene som bodde og jobbet i bygården.

– De møttes aldri fysisk, men de hadde et digitalt møte der hun så henne, sier advokaten om den angivelige hovedkvinnen.

Bistandsadvokat Gunhild Vehusheia. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Under seg skal kvinnen ha hatt flere medhjelpere. De bisto ifølge politiet med rekruttering, transport, utleie av leiligheter og sikkerheten i bordellet.

Politiet mener at klienten til Vehusheia og to andre kvinner har blitt utsatt for menneskehandel.

– Hun har forklart at det var et relativt stort apparat av mennesker, sier Vehusheia til NRK.

Den antatte hovedkvinnen giftet seg med en nordmann og flyttet til Norge for noen år siden.

Før hun kom til Norge skal hun ha drevet i restaurantbransjen i hjemlandet, ifølge kvinnens forsvarer Helene Elness. Kvinnen er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel.

Hun erkjenner kun straffskyld for hallikvirksomhet.

Forsvarer Helene Elness Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

I avhør har hun forklart at hun leide ut leiligheter og satte opp en forretningsmodell som inneholdt priser, arbeidstider, rydding, vasking og sikkerhet. Kvinnen avviser at hun ledet nettverket.

Hun sier også at ektemannen hennes ikke har hatt noe med virksomheten å gjøre.

– Hun ønsket å involvere seg først og fremst for at kvinnene skulle få sikrere og tryggere arbeidsforhold. Så har hun deretter sett en mulighet til å få en inntekt av dette hun også, sier Elness.

– Så hun på seg selv som en hallik?

– Overhodet ikke. Helene Elness, forsvarer

Espen Wangberg er ektemannens forsvarer. Han nekter også straffskyld for menneskehandel.

DELVIS: Forsvarer Espen Wangberg sier hans klient erkjenner delvis straffskyld. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Detaljene i hva han hevder å ha bidratt med kan jeg ikke komme inn på, men han erkjenner jo straffskyld for deler av dette med hallikvirksomhet. Så en befatning med dette har han jo hatt, som han mener han har et ansvar for, sier han til NRK.

De siktede har ifølge politiet hatt tydelige roller:

En ukrainsk kvinne i 50-årene er utpekt som lederen av nettverket. Hun er også moren til kvinnen som sitter varetektsfengslet i Moldova. Kvinnen erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffskyld for menneskehandel. Nordmann i 30-årene.Gift med hovedkvinnen, og utpekt som én av to hovedpersoner. Flere ganger avbildet ved bordellet, bl.a. når han ifølge politiet henter penger fra sexsalg. Han erkjenner hallikvirksomhet, men nekter straffeskyld for menneskehandel. Ukrainer som ifølge politiet var en slags vaktmester på bordellet. Samlet inn penger og hadde kontroll over de som bodde og jobbet der. Ble pågrepet samtidig som «sjåføren» og er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Nekter straffskyld. BMW-føreren er fra Litauen. Han fraktet ifølge politiet kvinner fra Sverige til Norge. Han ble pågrepet i februar etter en voldshendelse. Han er siktet for hallikvirksomhet og menneskehandel. Mannens forsvarer ønsker ikke kommentere saken. En ukrainsk mann har ifølge politiet hatt ansvaret for å transportere kvinnene gjennom Europa til Sverige. Han ble pågrepet i Polen og er utlevert til Norge. Mannen, som er siktet for hallikvirksomhet, erkjenner ikke straffeskyld. To norske menn som driver med eiendomsutleie. Sommeren 2021 skrev de under en flerårig leiekontrakt på bygården som ble brukt som bordell. De har leid ut leilighetene til hovedpersonene. De er siktet for hallikvirksomhet og nekter straffeskyld. En ukrainsk kvinne som ble pågrepet i Moldova, har ifølge politiet deltatt i organiseringen av hallikvirksomheten, både i Norge og i utlandet. Hun er datteren til den utpekte hovedkvinnen. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

11 kunder om dagen

Over 90 personer fra Oslo politidistrikt deltok i razziaen mot bordellet og en rekke andre hus og leiligheter på Østlandet 8. mars.

Inne i bordellet var det flere kvinner.

Politiet mener det har foregått sexsalg i nesten samtlige av bygårdens 26 soverom.

NRK var i bordellet kort tid etter razziaen. Slik så en av leilighetene ut:

– Grunnen til at de reiste til Norge var blant annet fordi de hadde et vanskelig arbeidsmarked og dårlige lønnsmuligheter i sitt eget hjemland. De reiste til Norge fordi de visste at de kunne tjene gode penger, sier påtaleansvarlig Jens Andenæs.

De prostituerte har forklart at de reiste til Norge frivillig, men politiet mener likevel nettverket har utnyttet kvinner i en sårbar posisjon.

LAPP: De kvinnene politiet ikke møtte under razziaen i bygården, ble bedt om å ta kontakt med politiet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Flere av dem har reist fra både familie og små barn, sier Andenæs til NRK.

Reisen til Norge skal ha blitt organisert av nettverket.

– Det var en del av avtalen at hun ikke skulle ha noen utlegg. Alt av reiseutgifter skulle trekkes av lønnen i ettertid, sier bistandsadvokat Vehusheia til NRK.

Ifølge kvinnene ble det tegnet en arbeidskontrakt med nettverket.

De skulle jobbe i Norge i tre uker. Lønn, fridager og arbeidstid var avklart på forhånd.

Arbeidstiden var fra 12.00 til 03.00. I dette tidsrommet måtte kvinnene være tilgjengelige for kunder.

En av dem har fortalt politiet at hun kunne ha opptil elleve kunder om dagen.

Ofte fikk de beskjed kun fem minutter før neste kom. Kunder skal også ha dukket opp utenfor avtalt arbeidstid.

– Dersom det var kunder som kom på natta når de lå og sov, måtte de bare gjøre seg klare til å ta dem imot på kort varsel, sier Vehusheia.

Det var ifølge politiet nettverket som sto for annonsering og markedsføring. Bakmennene la ut og driftet annonser for kvinnene. Dette skjedde på egne sider for sexsalg på nettet.

Her kunne kunder se bilder og få informasjon om kvinnene, hvilke tjenester som kunne bestilles og hva det kostet.

Når en kunde tok kontakt, gikk det gjennom en såkalt «operatør».

Operatørene kan sitte hvor som helst i verden, og fungerer i praksis som et internasjonalt callsenter som videreformidler kontakt, ifølge politiet.

De har funnet spor av at minst én av operatørene jobbet fra Mexico – flere tusen kilometer unna bordellet i Oslo sentrum.

– 5 prosent av dagens omsetning gikk til operatørene, mens 50 prosent gikk til nettverket, sier Jens Andenæs til NRK.

Resten gikk til kvinnene.

En av de prostituerte kvinnene har sagt at de også ble trukket 500 kroner dagen i husleie. Kundene betalte enten med Vipps eller kontanter.

PENGEOVERLEVERING: Politiet spanet da den antatte hovedmannen og en annen i nettverket møttes for en pengeoverlevering. Foto: Politiet

Hver tredje dag skal kontantene ha blitt samlet inn av bakmannsapparatet.

– Hensikten har helt åpenbart vært at disse kvinnene skal selge seksuelle tjenester i Norge i regi av dette nettverket. På en slik måte at nettverket tar den betydeligste delen av inntektene og at kvinnene får sin andel, forklarer Andenæs.

Kontanter, dyre biler, luksusgjenstander og et feriehus ved bredden av idylliske Sognefjorden i Vestland fylke har blitt beslaglagt av politiet.

Totalt skal det være snakk om verdier for flere millioner kroner. Politiet mener dette er utbytte av organisert hallikvirksomhet.

Morten Furuholmen forsvarer en av de to forretningsmennene som ifølge politiet leide ut bygården til det hovedmistenkte ekteparet.

Politiet mener mennene fremleide bygården vel vitende om at dette skulle brukes til prostitusjon.

– Siktede nekter straffskyld og har ikke vært part i kontrakt med gårdeier eller hatt økonomiske interesser i utleie av leiligheter, sier Furuholmen til NRK.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer den andre utleieren.

– Han nekter straffskyld i forhold til siktelsen, sier Drevland.

Dette er noen av beslagene politiet har tatt

Dette er kontanter politiet fant hjemme hos ekteparet. FOTO: POLITIET Denne Porschen har blitt beslaglagt. Bilen ble ifølge politiet disponert av den hovedmistenkte mannen i 30-årene. FOTO: POLITIET Det ble funnet flere vesker med kontanter. Totalt skal det være snakk om et millionbeløp, ifølge politiet. FOTO: POLITIET Dette huset kjøpte den hovedmistenkte kvinnen i 50-årene tidligere i år, men er nå tatt i beslag av politiet. FOTO: NRK Hver tredje dag ble det samlet inn kontanter fra bordellet. Politiet mener mye av pengene havnet hos bakmennene. FOTO: POLITIET Under ransakelsen av huset til ekteparet fant politiet også store mengder utenlandsk valuta. Denne vesken var full av amerikanske dollar. FOTO: POLITIET Denne BWM-en og en tredje bil, en Porsche Panamera er også beslaglagt. FOTO: POLITIET



Konflikt og trusler

For mange av kvinnene skal oppholdet i Norge, enten det var på bordellet eller i de andre leilighetene nettverket disponerte, ha gått etter planen.

De var i Norge i en periode, tjente penger, betalte nettverket det de skulle ha og reiste hjem igjen.

Men det oppstod også konflikter.

Noen opplevde at de hadde mindre frihet enn de ble forespeilet. Andre skal ha følt seg presset til å jobbe mer enn avtalt og utføre tjenester de ikke var komfortable med.



– Flere av dem har forklart at de hadde begrensninger i adgangen eller i den praktiske muligheten til å bevege seg rundt i byen. De måtte også motta kunder på tidspunkter som ble bestemt av andre, sier Andenæs.

FULGT TIL DØRA: Tre kvinner følges inn i bordellet. De har nettopp ankommet Oslo sammen med sjåføren. Foto: Politiet

Jobben skal også ha vært mye mindre økonomisk lønnsom enn de ble forespeilet.

Kvinnen som nå representeres av advokat Gunhild Vehusheia er blant de som kom i konflikt med nettverket.

Lønnen hun ble lovet før avreise, skal ifølge kvinnen ikke stått i stil med det hun satt igjen med i Norge.

Hun ville bryte med nettverket og reise hjem til Ukraina, har kvinnen forklart.

Da skal hun ha fått tilsendt en video noen hadde smugfilmet mens hun hadde sex med kunde.

– Hun får beskjed om at den skal spres dersom hun ikke gjør som de vil, sier Vehusheia.

Konflikten med nettverket skulle snart føre til at kvinnen fryktet for sitt eget liv.

– Hun hadde blitt et problem. Gunhild Vehusheia, kvinnens bistandsadvokat

Politiet mener minst tre kvinner har blitt tvunget til å selge sex, og dermed er ofre for menneskehandel.

– Politiet mener at de har blitt utnyttet til prostitusjon, blant annet ved vold og trusler. Det er noe politiet etterforsker nå og som en del av denne saken, sier Andenæs.

Politiet ble selv vitne til hvordan nettverket valgte å håndtere konflikter i bordellet.

«He kills me»

Den 12. februar i år ringer en utenlandsk kvinne politiets nødnummer.

Anropet kommer til politiets operasjonssentral på Grønland. Samtalen er kort og dramatisk.



«He kills me. Please come» er alt hun rekker å si før samtalen blir brutt og telefonen slås av.



Ved hjelp av basestasjoner, ser politiet at samtalen kommer fra området der bordellet ligger.

En patrulje blir sendt ut. Samtidig som dette skjer, har spanere som overvåker bygården blitt vitne til det som utspiller seg.

Først ser de den litauiske mannen med den svarte BMW-en kommer kjørende og parkerer utenfor bordellet. Så kommer «vaktmesteren» ut, bærende på en bag og en mobiltelefon. Telefonen legges i bilen og «vaktmesteren» går tilbake inn i bygården.

Like etter kommer han ut igjen med en ukrainsk kvinne. Hun føres inn i baksetet på den parkerte BMW-en.

Politiet følger etter bilen og stopper den på Romerike. I baksetet sitter den ukrainske kvinnen.

«Vaktmesteren» blir pågrepet, mens kvinnen tas med til politihuset i Oslo.

På adressen der «sjåføren» bodde, i en annen leilighet, fant politiet også en annen prostituert.

FANT FLERE: I dette huset på Romerike hadde nettverket flere kvinner. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Vehusheia sier at kvinnen var livredd under kjøreturen fra bordellet.

– Hun trodde at hun skulle et annet sted og jobbe som prostituert. Hun var ekstremt redd, og fryktet for livet sitt. Dette på bakgrunn av hvordan de oppførte seg, sier bistandsadvokaten til NRK.

I avhør forklarte hun at «vaktmesteren» på bordellet hadde utsatt henne for vold og tatt mobilen hennes.

NEKTER: «Vaktmesteren» nekter for å ha utsatt kvinnen for vold. Foto: Marco Vaglieri / NRK

Den ble funnet i midtkonsollen på den svarte BMW-en. Både «sjåføren» og «vaktmesteren» ble pågrepet og varetektsfengslet.

Etter avhørene på Grønland politistasjon, reiste kvinnen tilbake til familien i Ukraina.

– Hun kom frivillig til Norge. Det er det ingen tvil om. Men etter hvert valgte hun ikke selv å bli i Norge. Hun ville dra, men fikk ikke lov, sier hun.

Advokat Jonas Saeme er forsvareren til «vaktmesteren».

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen og bestrider på det sterkeste at noe slikt har skjedd. Vi mener for øvrig også å kunne føre motbevis for at fornærmedes forklaring på dette punkt ikke stemmer, sier han til NRK.

Saeme sier at klienten heller ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Advokaten til sjåføren av BMW-en ønsker ikke å kommentere saken.

KONTANTER: Hver tredje dag ble kontanter samlet inn av bakmannsapparatet. Her er hovedmannen avbildet utenfor bordellet når han ifølge politiet mottar en pose med kontanter. Foto: politiet

«Jungeltelegrafen»

Politiet mener nettverket kom i kontakt med nye kvinner via chattegrupper på nettet.

Forsvarer Helene Elness kaller det «jungeltelegrafen», og at prostituerte i Ukraina og Norge oppsøkte hennes klient.

– De har kommet i kontakt med henne gjennom jungeltelegrafen. Hun mener hun ikke har hatt noe med å gjøre hvordan de kom til Norge, sier Elness.

Kartet under viser reiseruten politiet mener nettverket brukte:

En sjåfør politiet mener fraktet kvinnene fra Warszawa til Sverige, ble pågrepet i Polen og sendt til Norge.

Han nå sitter varetektsfengslet, siktet for hallikvirksomhet.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Det er det jeg kan si, sier forsvarer Anna Lutina til NRK.

Da innreiserestriksjonene etter korona opphørte, så politiet at nettverket også benyttet seg av kollektivtransport inn til Norge.

Kvinnen som politiet mener har hjulpet nettverket, sitter varetektsfengslet i Moldova.

Forsvareren hennes ønsker ikke å kommentere saken.

Flere nettverk

Ifølge forsvarer Helene Elness mener den mistenkte hovedkvinnen at politiets menneskehandel-siktelse er å «snu ting på hodet».

– Hun har ikke tvunget noen til noe eller presset noen til noe. Hun mener selv at hun har bidratt til at disse damene, som ønsket å skaffe seg denne inntekten, har hatt bedre arbeidsforhold, sier forsvareren.

Ifølge Elness stammer pengene og verdiene som nå er beslaglagt fra oppsparte midler.

Turene gjennom skogen, de påståtte voldshendelsene og truslene inne på bordellet er helt ukjent for kvinnen i 50-årene, sier Elness.

– Hun ser ikke på seg selv som en som har hatt en hovedrolle, så da har hun ikke vært over noen andre i noe hierarki. Det er mer at hun kjenner til at folk har bistått og bidratt på ulikt vis i disse damenes virksomhet.

Kvinnen i 50-årene har nå byttet forsvarer, og representeres av advokat John-Christian Elden.

Oslo-politiet sier at etterforskningen av nettverket har vært en prioritert oppgave. Grunnen til at de holdt aktørene under oversikt så lenge før aksjonen, var de ville samle inn nok bevis.

De mener å ha avviklet et nettverk, men vet at det finnes flere.

– Det vil være naivt å tro at dette fenomenet, at østeuropeiske kvinner blir ført til Norge for å selge sex, har opphørt gjennom vår etterforskning. Det har vi ingen illusjoner om, sier politiadvokat Andenæs.