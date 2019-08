– De snakker ikke vårt språk, men de har klart å få 14 prosent av våre landområder, tordnet Jair Bolsonaro om urfolkene i Brasil.

Brasils president angriper urbefolkningen. Bolsonaro ønsker å endre reservatene til landbruk og gruvedrift. Foto: Dyego Rodrigues / Reuters

Presidenten har som politikk å åpne opp urfolkenes reservater for landbruk og gruvedrift, noe han mener vil være til nytte for landets økonomi og for innbyggerne i området.

Bolsonaro kritiserer landets urfolksbeskyttelse, som han mener blir brukt av det han kaller ytre krefter for å svekke landets økonomi og for å gi ekstra mye landområder til urbefolkningen. Presidenten sa ikke hvem han sikter til med «ytre krefter».

Presidenten møtte tirsdag guvernører i delstater i Amazonas-regionen for å diskutere regnskogbrannene. Guvernørene brukte også tid på å klage på urfolksreservater, som de mener rammer utvikling.

– Mange av reservatene er plassert strategisk. Noen står bak dette, sa Bolsonaro ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

– En av intensjonene bak dette er å svekke oss, la presidenten til.

Urfolk fra Mura folket i Amazonas viser fram et område der regnskogen blir hugget ned for å gjøre plass til landbruk. Nyhetsbyrået Reuters var i Humaita i delstaten Amazonas, 20 august. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

Krever unnskyldning fra Macron

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde tidligere denne uka at G7-landene bevilger 180 millioner kroner til regnskogen Amazonas, der en rekke storbranner har herjet de siste ukene.

Først sa Bolsonaro nei og sa at brannene i regnskogen er Brasils indre anliggende og at Frankrike måtte slutte å opptre som en kolonimakt.

Presidenter i tottene på hverandre, Frankrikes Macron og Brasils Bolsonaro. Foto: Evaristo Sa] [john Thys / AFP

Et halvt døgn senere sa Brasils president at han er åpen for å diskutere hjelp fra landene, dersom Macron sier unnskyld, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Bolsonaro hevder den franske presidenten har omtalt ham som en løgner.

– For at vi skal snakke med eller motta noe som helst fra Frankrike, med de beste intensjoner, må Macron trekke tilbake disse ordene. Deretter kan vi snakke, sa Bolsonaro til reportere i hovedstaden Brasília.

Trakasserte Macrons ektefelle

Mandag fornærmet Bolsonaro sin franske kollega på det groveste.

«Forstår du nå hvorfor Macron forfølger Bolsonaro?», skrev en venn av den brasilianske presidenten på Facebook. «Det er misunnelse».

Han har lagt ut to bilder, det ene av Macron, og hans 25 år eldre kone Brigitte – det andre av Bolsonaro og hans 27 år yngre kone Michelle.

Foto: Facebook

Og bildet av den 66 år gamle franske presidentfruen er svært lite fordelaktig.

Da svarte Brasils president på Facebook-meldingen: «Ikke ydmyk mannen. Ha, ha, ha.»

Den franske presidenten har reagert kraftig på kommentaren.

– Han har kommet med noen ekstremt grove kommentarer om min kone, sa Macron på en pressekonferanse under G7-toppmøtet i Biarritz, som ble avsluttet mandag.

Frankrikes førstedame Brigitte Macron kom ufrivillig i fokus under G7 møtet etter en trakasserende melding fra Brasils president. Foto: Regis Duvignau / Reuters

– Hva kan jeg si? Det er trist. Det er først og fremst trist for ham selv. Men også for brasilianerne. Jeg vil tro at brasilianske kvinner skammer seg over å lese dette fra sin president, sa den franske presidenten, som fortsatte med følgende kraftsalve:

– Jeg føler vennskap og respekt overfor det brasilianske folk, og jeg håper at det snart vil ha en annen president som oppfører seg ordentlig.

Konflikt om regnskog

Macron har vært en av de hardeste kritikerne av Bolsonaros regnskogspolitikk.

På grunn av den økte avskogingen i Amazonas har Macron gitt beskjed om at han ikke lenger støtter den planlagte frihandelsavtalen mellom EU og den søramerikanske frihandelssonen Mercosur, der Brasil er det viktigste landet.

Foran helgens G7-toppmøte foreslo den franske presidenten å sette skogbrannene i Amazonas øverst på dagsordenen for møtet.

Og på toppmøtet ble det enighet om å bevilge 20 millioner dollar, 180 millioner kroner, til arbeidet med å slokke brannene i Amazonas.

Det pågår rekordmange branner i regnskogen i Amazonas nå. Bildet er tatt 26. august i regionen Vila Nova Samuel nær byen Porto Velho. Foto: Eraldo Peres / AP

