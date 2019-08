Bolsonaro fornærmet den franske førstedamen

«Forstår du nå hvorfor Macron forfølger Bolsonaro?», skriver en tilhenger av den brasilianske presidenten på Facebook. «Det er misunnelse».

Han har lagt ut to bilder, det ene av Macron, og hans 25 år eldre kone Brigitte – det andre av Bolsonaro og hans 27 år yngre kone Michelle.

Og bildet av den 66 år gamle franske presidentfruen er svært lite fordelaktig.

Da svarer Brasils president på Facebook-meldingen: «Ikke ydmyk mannen. Ha, ha, ha.»

Foto: Facebook

– Ekstremt grovt

Den franske presidenten har reagert kraftig på kommentaren.

– Han har kommet med noen ekstremt grove kommentarer om min kone, sa Macron på en pressekonferanse under G7-toppmøtet i Biarritz, som ble avsluttet mandag.

– Ekstremt grove kommentarer, sier den franske presidenten. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

– Hva kan jeg si? Det er trist. Det er først og fremst trist for ham selv. Men også for brasilianerne. Jeg vil tro at brasilianske kvinner skammer seg over å lese dette fra sin president, sa den franske presidenten, som fortsatte med følgende kraftsalve:

– Jeg føler vennskap og respekt overfor det brasilianske folk, og jeg håper at det snart vil ha en annen president som oppfører seg ordentlig.

Konflikt om regnskog

President Emmanuel Macron har vært en av de hardeste kritikerne av Jair Bolsonaros regnskogspolitikk.

Frankrikes førstedame, Brigitte Macron, er blitt en del av konflikten mellom presidentene i Frankrike og Brasil. Foto: PHILIPPE WOJAZER / Reuters

På grunn av den økte avskogingen i Amazonas har Macron gitt beskjed om at han ikke lenger støtter den planlagte frihandelsavtalen mellom EU og den søramerikanske frihandelssonen Mercosur, der Brasil er det viktigste landet.

Foran helgens G7-toppmøte foreslo den franske presidenten å sette skogbrannene i Amazonas øverst på dagsordenen for møtet. Og på toppmøtet ble det enighet om å bevilge 20 millioner dollar, 180 millioner kroner, til arbeidet med å slokke brannene i Amazonas.

– Billige angrep på Amazonas

Men Brasils president Jair Bolsonaro tar skarpt avstand fra G7-landenes initiativ, og skriver dette på sin Twitter-konto:

Jair Bolsonaro og hans kone Michelle under presidentinnsettelsen i januar. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Vi kan ikke akseptere at president Macron kommer med upassende og billige angrep på Amazonas. Heller ikke at han lanserer ideer om at en allianse av G7-land skal «redde» regnskogen, som om dette er en koloni eller et område uten eier, skriver Bolsonaro.

Kritikken har vært hard mot Brasils president Jair Bolsonaro den siste uken. Både miljøvernorganisasjoner og verdensledere beskylder Bolsonaro for å ha bidratt til den økende avskogingen av Amazonas-regnskogen.