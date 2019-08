EU skal diskutere forbud mot brasiliansk biff

– EU og Finland undersøker nå i all hast muligheten for å forby import av brasiliansk storfekjøtt, kunngjorde den finske finansministeren Mika Lintila fredag.

Det er Finland som for tiden sitter med formannskapet i EU, og som har kommet med forslaget om å forby biff fra Brasil for å tvinge presidenten til å få slutt på avskogingen i landet.

– Finansministre er ansvarlig for en rekke virkemidler som kan dempe klimaendringene. Disse virkemidlene kan bli ubrukelige dersom karbonlagre som Amazonas systematisk ødelegges, la finansministeren til.

Ifølge Lintila vil EUs finansministere diskutere forbudet på et uformelt møte i Helsinki 13. september, dersom det ikke er gjort noen fremskritt før det.

EUs utenriksministere skal diskutere skogbrannene i Amazonas på et møte allerede torsdag, sa den finske utenriksministeren Pekka Haavisto.

De to ministrene får full støtte av den finske statsministeren Antti Rinne, som sier han har tatt kontakt med Europakommisjonen og at han regner med at EU vil ta grep.

Brasils ambassade til EU sier de ikke vil kommentere uttalelsene, fordi ambassadøren er på ferie.

En talsmann for Europakommisjonen sier til EUobserver at de vil reagere på biff-forslaget fra Finland når de har fått satt seg bedre inn i det.

Hyrder driver kveg gjennom et avskoget regnskogområde i Pará nær byen Uruara i Brasil i Amazonas som er gjort om til beite. Foto: Nacho Doce / Reuters

EUs handelsavtale i fare

Årlig kjøper EU 120.000 tonn biff fra Brasil. Dette utgjør om lag ti prosent av unionens totale biffimport.

Biffimporten fra Brasil var planlagt økt i den nye frihandelsavtalen mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur. Men nå har både Frankrike og Irland sagt de ikke vil undertegne avtalen før Brasil får kontroll med skogbrannene.

I dag ble det kjent at avtalen mellom EFTA, der Norge er medlem, og Mercosur nå er klar, og venter på godkjenning i medlemslandenes parlamenter. Avtalen møter sterk kritikk fra norsk opposisjon som mener regjeringen aldri burde inngått en frihandelsavtale med Brasil så lenge regnskogen brenner.

De snart 95.000 brannene som herjer i Amazonas knyttes til president Jair Bolsonaros politikk om å prioritere økonomisk vekst fremfor å bevare regnskogen. Mange ser nå anledningen til å brenne ned skog for å gjøre plass til mer landbruk og kvegdrift.