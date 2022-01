Mahbouba reiste rett fra Oslo til New York for å brife FN om Afghanistan

Taliban-samtalene i Oslo er over, men for kvinneaktivist Mahbouba Seraj fortsetter kampen for rettigheter. Rett etter møtene i Oslo ble hun fløyet til New York for å delta i et møte i Sikkerhetsrådet ledet av statsminister Jonas Gahr Støre.