Nato sender styrker østover

Hver dag blir mer enn en ung kvinne drept i Tyrkia – Elif nektet å bli en av dem

Da Elif Dağatar ba om skilsmisse, ble det begynnelsen på et liv i usikkerhet. Redselen for at ektemannen skulle ta livet av henne ble nesten til virkelighet på et kjøpesenter. Og hun er ikke alene.