Ved starten på møtet i Genève kom utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov med noen korte uttalelser.

– Vi venter ikke et gjennombrudd i forhandlingene, men vi forventer svar på våre konkrete krav om sikkerhetsgarantier, sa den russiske utenriksministeren.

Hans amerikanske kollega var heller ikke veldig optimistisk.

– Vi venter heller ikke et gjennombrudd, men vi har kommet til et kritisk øyeblikk, understreket utenriksminister Blinken.

Han uttrykte håp om at det skal være mulig å finne en diplomatisk løsning på konflikten rundt Ukraina.

Men han sa at vestlige land er klare til å komme med et raskt og alvorlig svar hvis Russland gjennomfører ny aggresjon mot nabolandet.

I en uttalelse fra Det russiske utenriksdepartementet heter det i dag følgende:

«Når det gjelder forholdet mellom Russland og USA, så er det Washingtons skyld at det har kommet til et farlig og kritisk nivå.»

Uttalelsen gjengis av det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Videre krever Russland at alle Natos styrker må fjernes fra medlemslandene Romania og Bulgaria.

LUKSURIØST: Møtet mellom utenriksministrene Blinken og Lavrov foregår på hotellet president Wilson i Genève. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP

Uttalelsene kom rett før den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov startet møtet med sin amerikanske kollega Antony Blinken i Genève.

Russiske myndigheter vil også at den vestlige forsvarsalliansen trekker ut sine styrker fra andre land som ble medlem av Nato etter 1997.

Videre krever russerne skriftlige garantier for at Ukraina aldri blir medlem av Nato, og at det ikke bygges opp Nato-baser i landet.

Ifølge Reuters regner russiske myndigheter med å få svar fra USA på sine krav om sikkerhetsgarantier i løpet av neste uke.

Vanskelig møte

Dette er sannsynligvis krav som den amerikanske utenriksministeren ikke kan gå med på, og som han neppe er villig til å diskutere i det hele tatt.

– Det er vanskelige saker som står foran oss, de kan ikke løses raskt. Jeg regner ikke med at vi kan løse dem i Genève, sa utenriksminister Blinken Ifølge AFP da han kom til byen.

VANSKELIGE SAMTALER: Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken regner med krevende forhandlinger i Genève. Foto: ALEX BRANDON / AFP

Men den amerikanske toppdiplomaten håper at det skal være mulig å øke den gjensidige forståelsen mellom partene.

Fra vestlig side blir det understreket at aktuelle temaer er avtaler om nedrustning og mer åpenhet rundt militærøvelser på begge sider.

Britisk og tysk advarsel

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz og den britiske statsministeren Boris Johnson snakket i dag på telefon. De advarer om at Russland kommer til «å betale en betydelig og alvorlig pris» dersom russerne angriper Ukraina.

– Vi er dypt bekymret for de destabiliserende handlingene Russland gjennomfører i Ukraina. Enhver invasjon av Ukraina vil være et alvorlig strategisk feiltrinn, heter det i uttalelsen fra de to lederne ifølge nyhetsbyrået AFP.