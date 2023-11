Biden beundret Xis bil - den nasjonale stoltheten Røde Fane

– Det var et virkelig nydelig øyeblikk, skriver en person fra Guangdong på den sosiale medieplattformen Weibo.

Øyeblikket ble fanget på film da Kinas president Xi Jinping skulle dra fra toppmøtet med USAs president Joe Biden i San Francisco sist uke.

Biden viste plutselig interesse for Xis bil.

– Det er et nydelig kjøretøy, sa Biden.

– Ja, det er en kinesisk Hongqi (红旗). Ta en titt da vel, sa Xi leende.

Noe til felles? USAs president Joe Biden og Kinas president er uenige om mye, men fant tonen om biler. Foto: Doug Mills / AP

«Beistet»

Hendelsen skapte umiddelbar begeistring på sosiale medier i Kina, skriver nettsiden What's on Weibo.

Innen et døgn hadde 300 millioner brukere klikket på emnetaggen «#Biden peker på Hongqi bil og kaller den nydelig».

Den amerikanske presidenten kikket inni bilen, og sammenlignet den med sin egen amerikanske Cadillac.

– Vet du hva de kaller den? De kaller den for «beistet,» sa Biden, før de to vinket farvel.

Fra dette øyeblikket var de to bilene liksom likestilt.

Hendelsen ble symbolsk verdsatt av kinesere som ønsker nettopp dette: At USA og Kina skal være likeverdige.

Utenriksdepartementets talsperson Hua Chunying la ut bilde av de to bilene til de to presidentene på X/Twitter. Foto: Skjermdump / X

Stor nok verden

Det var ikke mange som hadde store forventninger til toppmøtet mellom de to presidentene.

Fra Xis side var det likevel en tydelig strategi i å presentere en vennlig front.

I kinesernes øyne gjør USA alt det kan for å bremse Kinas vekst, men nå åpnet de to bilene brått håp om en annen fremtid.

Samtalen mellom de to statslederne gjenspeilte budskapet den kinesiske presidenten fremmet under sitt besøk i San Francisco:

At verden er stor nok for både USA og Kina.

– Jeg tror vårt bilaterale forhold vil utvikle seg videre, sa Xi, da han stod på trappen.

– Det er jeg enig i, sa Biden.

En bil av merket Hongqi kjører forbi Den forbudte by i Beijing. Foto: FRED DUFOUR / AFP

Begeistring

Weibo-brukeren fra Guangdong hevder at tidene har endret seg, og at det ikke lenger er slik at beundringen går fra Øst til Vest.

– Situasjonen er snudd på hodet. Nå er det amerikanernes tur til å la seg begeistre av kinesisk infrastruktur, produksjon, og ikke minst bilindustrien, skriver han.

Han mener at Kina har oppnådd en maktposisjon som nå gir seg utslag i respekt, likhet, samt Vestens og USAs beundring.

– Denne realiteten er et kraftig slag for disse vestlige intellektuelle som ønsket at vi skulle knele for å oppnå vennskap med Vesten, skriver han.

President Richard Nixon og førstedamen Pat Nixon i Den forbudte by, 25. februar, 1972. Da hadde Kina for lengst begynt med produksjonen av egne biler. Foto: AP

Elektriske biler

I fjor produserte Kina nesten 24 millioner private biler, og det er mer enn noe annet land i verden.

Kina tar også mål av seg til å bli verdens største eksportør av biler dette året, ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Håndskriften til landsfaderen Mao Zedong skal være brukt som mal for bilmerket Hongqi. Mao skal ha fulgt nøye med prosessen da merket ble lansert i 1958. Foto: Ng Han Guan / AP

Ikke minst satser kineserne på Norge, både som marked og inngangsport til resten av Europa, med sine elektriske biler.

Bilmerket Hongqi, som altså ble brukt av Kinas president under besøket i USA, selges også i Norge.

Xis versjon er likevel en del mer utstyrt. Bilen han brukte skal være både skudd- og bombesikker, og den skal ha et luftkompresjonssystem for å beskytte mot kjemiske angrep.

Den har fått kodenavnet N702, og skal tidligere ha vært brukt på statsbesøk, blant annet i Russland.

Rødt flagg

Hongqi er ikke et hvilket som helst merke. Det er forbundet med nasjonal stolthet, og er den første bilen Kina produserte.

Navnet Hongqi (红旗) betyr Røde fane og har sosialistiske undertoner.

Kinas president står i en bil produsert av kinesiske Hongqi under markeringen av at det var 70 år siden slutten på andre verdenskrig. Bildet viser Xi da han inspiserte hæren. En Hongqi bil ble første gang brukt på en militærparade i 1959. Foto: POOL / Reuters

Bilmerket kom på banen i 1958, få år etter den kinesiske revolusjonen, og ble brukt av kinesere høyt på strå i Kinas kommunistparti.

Produksjonen skal ha stanset i 1981, men ble deretter tatt opp igjen rundt 1995, og forbindes i dag med luksus.

Nå foreslår kinesere på sosiale medier at president Biden burde bli en talsperson for bilmerket.

– Hei Joe, hva med å gå for en Hongqi også? spør en Weibo-bruker, ifølge nettsiden What's on Weibo.