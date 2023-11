Før samtalene mellom Xi Jinping og Joe Biden i San Francisco i dag – også kalt årets viktigste møte – er Kina og USA enig om én ting:

Å skru ned forventningene.

Det viktigste er å snakke sammen for å unngå at misforståelser leder verdens to mektigste rivaler ut i en konflikt. Verken USA eller Kina ønsker det.

Presidentflyet Air Force One tok Biden til San Francisco før møtet med Xi. Foto: AP

Taiwan starter USAs valgår

Men hvis det ikke er håp om noe gjennombrudd, hvorfor snakker de nå?

Svaret er at Kina kan kickstarte det amerikanske valgåret 2024. Det skjer med presidentvalget på Taiwan 13. januar.

Hvis kandidaten fra partiet som ønsker uavhengighet for Taiwan vinner, som de gjorde i 2020, vil spenningen til Kina øke.

Spenningen vil også øke på tvers av Stillehavet i retning USA. Republikanere og Demokrater vil kappes om å komme med sterkest mulig støtte til den lille selvstyrte og demokratiske øya.

Kun to dager etter valget i Tawian ruller nemlig valgåret i USA i gang med nominasjonsvalg og folkemøter i Iowa etterfulgt av New Hampshire og Sør-Carolina.

Kinas øverste leder Xi Jinping er ingen demokrat, men han vet at Biden neppe vil til å ha mye tid til å lytte til Beijing i 2024.

I Xis ledelse er det heller ingen som tror det som vil bli sagt om Kina i en opphetet valgkamp vil være spesielt positivt. I USA er debatten om Kina blitt en konkurranse i å legge seg på den hardeste linjen.

I San Francisco vil derfor samtalene handel om å bli enig om rammer for hva USA og Kina kan fortsette å snakke om på lavere nivå. Litt mer skjermet fra støyen fra valgkampen.

Xi Jinping har vært i San Francisco før. Foto av en 31 år gammel Xi som poserer foran Golden Gate blir lagt merke til på X/Twitter. Foto: @tongbingxue / X

Konkurranse foran konflikt

Folk i staben i Det hvite hus NRK har vært i kontakt med, trekker fram to K-er for å beskrive møtet: Konkurranse framfor konflikt.

Lederne for verdens to største økonomier skal igjennom en omfattende og krevende meny. Samtalene kommer til å bli tøffe og vanskelige, heter det fra amerikansk hold.

Fra Kina er det en forutsetning at Biden tidlig i samtalene slår fast at de fortsatt støtter «ett Kina politikken». Altså at Taiwan er del av Kina. Ikke noe annet egentlig enn å gjenta det som er USAs offisielle linje.

Skjer det, skal USA og Kina være enig å snakke om:

Maktkampen i Asia-og Stillehavsregionen.

Nedrustning

Økonomi og handel

Gatekunstner foran sperret gate i San Francisco. Foto: Anders Tvegård / NRK

Viktigste møte i San Francisco siden 1945

Xi og Biden skal samtale på sidelinjen av APEC-møtet. USAs visepresident Kamala Harris er vert når ledere fra 21 Stillehavsland- og økonomier kommer til hennes hjemby for å diskutere globale utfordringer.

San Francisco Chronicle beskriver møtet som den viktigste internasjonale begivenheten i byen siden 1945. APEC-landene utgjør til sammen 62 prosent av verdens globale BNP.

Reisen til årets APEC har vært en skjør affære. Kina holdt igjen i det aller lengste med å bekrefte at Xi faktisk kommer til San Francisco.

I en middagsinvitasjon, hvor amerikanske næringslivsledere har betalt 40.000 dollar per bord, turte ikke vertskapet skrive at Xi ville være æresgjest.

I stedet skrev de «middag med en fremtredende kinesisk leder». I tilfelle Xi skulle sende sin statsminister eller en visepresident.

USA har på sin side trappet opp sanksjonene mot Kina samtidig som de har forhandlet detaljer for å få Xi til å reise til USA. Særlig skaper USAs eksportnekt av avanserte databrikker og annen høyteknologi frustrasjon i Beijing.

USA og Kina legger bak seg et vanskelig år. Det hele toppet seg da USA skjøt ned det de sa var en kinesisk spionballong 4. februar. Foto: RANDALL HILL / Reuters

Nok uro i verden

Samtalene skjer i en tid med en opplevelse av økt sårbarhet over hele verden. Russland er også et Stillehavsland og medlem av APEC, men Putin kommer ikke. Han sender sin visestatsminister Alexei Overchuk.

Krigen i Ukraina og den internasjonale arrestordren på Putin ville komplisert et klassebilde sammen med andre regjeringssjefer fra APEC.

Både USA og Kina har en strategisk interesse av å hindre å hindre at krigen mellom Israel og Hamas utvikler seg til en regional krig.

Kina trenger sikre leveranser av olje og gass. De ser de rikeste arabiske landene som stabile og kjøpesterke markeder.

Kina har relasjoner til Iran som USAs ser som nyttig til å roe ned situasjonen i Midtøsten.

Det samme gjelder Nord Korea som ruster opp med atomvåpen og truer naboland som Japan og Sør-Korea.

Det finnes også andre åpninger i San Francisco. Det jobbes også med å få til et møte mellom Xi og Japans statsminister Fumio Kishida på sidelinjene av møtet.

Sykkelpoliti bidrar til sikkerheten rundt APEC-møtet. Foto: Anders Tvegård / NRK

«Saker vi er mer enig om»

Xi og Biden må trolig gjennom det meste av det vanskelige først. Om de lykkes er det er noen kandidater til «saker vi er mer enig om»:

Klima Vern av biologisk mangfold KI og et regelverk for kunstig intelligens

Xi og Biden føler nok et ansvar for ikke å øke spenningen i verdenspolitikken ytterligere.

Det er lettere om forventningene er lave.