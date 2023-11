Xi Jinping møter Joe Biden – men spiser middag med andre  

– Vi klarer ikke å finne ut av det. Vi aner ikke hvorfor han liker oss, sier Sarah Lande (85) til Bloomberg.

Hun er nemlig en av flere av Xis «gamle venner» fra småbyen Muscatine i Iowa, som er invitert på middag med den kinesiske presidenten denne uka.

Det tar rundt 30 timer å kjøre fra Iowa til San Francisco med bil, men Lande er ikke i tvil om å ta turen.

– Vi gleder oss til å møte ham også. Vi er helt vanlige, hverdagslige folk.

Sarah Lande signerte i 2022 avtalen "Sarah and Lande Scholars" programmet i Muscatine, Iowa. Programmet skulle motivere elever i Muscatine til å velge kinesisk som sitt første fremmedspråk. I midten sitter Ni Pin som representerte Wanxiang America Corporation, og bak står Kinas tidligere utenriksminister Qin Gang. Foto: XINHUA

Toppmøte

Den egentlige grunnen til at Kinas president kommer til USA, er APEC-møtet på USAs vestkyst.

Det er likevel et fire timer langt toppmøte mellom ham og president Joe Biden som får mest oppmerksomhet.

Utfordringene mellom de to landene står i kø, og forholdet er blitt beskrevet som en ny kald krig.

Nå venter verden på at isen mellom USA og Kina skal smelte, for det kan nesten ikke bli noe verre.

Mange lurer på om møtet mellom Xi og Biden ender med gnistrende øyne og brede smil, eller med stive masker.

Middag ser det uansett ikke ut til at de to skal spise sammen.

Kinas president Xi Jinping og USAs president Joe Biden skal treffes for første gang siden de var på Bali i 2022. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Forretningsfolk

Da velger Xi seg heller amerikanske forretningsfolk, og gamle venner. Dette sammenfaller med det som skal være en ny kinesisk strategi.

Landet har fått et dårlig rykte med sin knallharde linje. Nå forsøker politikerne seg på en helomvending.

De vil vinne vanlige folks hjerter, og vise at man ikke trenger å frykte Kina.

At Kinas økonomi går saktere, skal ha vært med på å tvinge frem den nye linjen.

Svinestek

– Det har vært litt av en reise, sier Lande.

Hun har holdt kontakten med Xi helt siden han besøkte Iowa i 1985.

Den gangen var han en ukjent representant for Kinas kommunistparti. Han kom til USA 31 år gammel, som leder av en matforedlings-delegasjon.

Lokalbefolkningen inviterte ham på en båttur på Mississippi-elva og serverte ham svinestek.

– Han ønsket å lære hvordan han kunne sikre mat til folket, sier Lande.

Xi skal ha vært fascinert av Mark Twain og ble tatt med på landeveisreise i Iowa.

Xi Jinping besøkte Iowa igjen i 2012 og skal ha sagt følgende: – Dere var de første menneskene jeg møtte i USA. For meg er dere USA. Foto: Charlie Neibergall / AP

Sterkt inntrykk

– Vi hadde det virkelig gøy i to uker. Det var som på film, fem-seks karer som var på tur, sier Luca Berrone, som var en embetsmann som drev med økonomisk utvikling i Iowa.

Den varme velkomsten skal ha gjort sterkt inntrykk på Xi.

Da han kom tilbake til USA som visepresident i 2012 besøkte han igjen Lande i Muscatine.

– Dere var de første menneskene jeg møtte i USA. For meg er dere USA, forteller hun at han sa til henne.

Flere titalls personer fra Iowa skal deretter ha blitt invitert til Kina, hvor de blant annet var gjester på en bankett. Vertinnen var Xi Jinpings kone, Peng Liyuan.

USAs tidligere ambassadør til Kina, Terry Branstad, skålte med Xi Jinping i Iowa i 2012, da Xi var visepresident. Branstad er også invitert til mottakelsen med Xi i San Fransisco denne uka. Foto: Charlie Neibergall / AP

Sjarmoffensiv

Historien om Xis vennskapsbånd i USA videreformidles også i det kinesiske, og statlige, nyhetsbyrået Xinhua.

Og timingen er god.

Amerikanske politikere enes om at Kina først og fremst er en utfordring.

Ifølge Kommunistpartiet er det ikke Kina som står i veien for et godt forhold til USA.

Xis sjarmoffensiv er trolig et forsøk på å få amerikanerne til å tro at det er mulig å være venner.

Eller som han skal ha skrevet i et brev til sin venn Sarah Lande:

– Det kinesiske og amerikanske folket er to flotte folk. Vennskapet vårt er ikke bare en verdifull ressurs, men utgjør også et viktig grunnlag for utviklingen av bilaterale relasjoner.