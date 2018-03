Berlusconi i storslag da høyrealliansen møttes i Roma

– Ta med dere gamle tanter for å stemme, vitset Berlusconi på torsdagens pressekonferanse, skriver La Repubblica.

Silvio Berlusconi på torsdagens pressekonferanse. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Berlusconis parti Forza Italia har i alliansen selskap av Lega (som tidligere het Lega Nord), partiet Fratelli d'Italia (Brødre av Italia) og minipartiet Noi con l'Italia (Oss med Italia).

Pressekonferansen ble holdt ved Hadrians tempel i Roma i forkant av valget på ny nasjonalforsamling 4. mars.

Der var Lega-leder Matteo Salvini, Fratelli d'Italias Giorgia Meloni og Noi con l'Italia-leder Raffaele Fitto alle på plass før Berlusconi selv entret scenen, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Fratelli d'italia-leder Giorgia Meloni (t.v.), Forza Italias Silvio Berlusconi (midten), Legas Matteo Salvini og Noi con l'Italia-leder Raffaele Fitto på pressekonferansen. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

– Innbilte forskjeller

Giovan Battista Girardi støtter Silvio Berlusconi og Forza Italia. Foto: Filip Huygens / NRK

Flere tilhengere av de fire partiene hadde tatt turen, deriblant 31 år gamle Giovan Battista Girardi, som støtter Berlusconi og Forza Italia.

Til NRK sier Girardi at han ikke er bekymret for at den tidligere statsministerens litt mer tradisjonelle høyreparti har gått inn i en allianse med to partier på ytre høyre.

– Jeg tror forskjellene er litt innbilte. Det er ikke så stor forskjell på partiene hvis man ser etter. Det handler mest om strategi og at de henvender seg til forskjellige velgergrupper, sier han.

– Tror på fascismen

Også 83 år gamle Elio Trinci var på plass for den første felles pressekonferansen til alliansen. Hans stemme går til Giorgia Meloni og Fratelli d'Italia, et parti med fascistiske røtter.

83 år gamle Elio Trinci sier Italia har endret seg. Foto: FILIP HUYGENS / NRK

– Jeg støtter Meloni og hennes parti. Jeg gjør det av hele mitt hjerte og har gjort det siden 1954. Til tross for at jeg tror på fascismen så kommer den aldri tilbake i den form den hadde. Italia har endret seg.

Meloni stiller til valg fra byen Latina, som ble grunnlagt av den fascistiske diktatoren Benito Mussolini i 1932.

Fordeler ministrene

Alliansen på høyresida ligger an til å sikre størst oppslutning i valget, men det er ikke sikkert de vil klare å få flertall, ifølge en meningsmåling fra Ipsos utført for Corriere della Sera.

Partiene har utarbeidet et felles valgprogram, men det er imidlertid fortsatt uklart hvem som blir deres statsministerkandidat.

Berlusconi selv kan ikke stille etter å ha blitt dømt for skatteunndragelse, men han har foreslått EU-parlamentets president Antonio Tajani til jobben.

Legas Matteo Salvini sier på sin side at dersom Lega blir største parti, er det et verv som bør tilfalle ham.

Femstjernersbevegelsens statsministerkandidat Luigi Di Maio presenterte torsdag partiets ministre ved en eventuell valgseier. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Også Femstjernersbevegelsen, M5S, holdt pressekonferanse i Roma torsdag. Der presenterte statsministerkandidat Luigi Di Maio hvordan partiet ser for seg å fylle flere ministerposter.

Da de siste meningsmålingene før valget ble publisert for to uker siden, lå M5S an til å bli største parti med rundt 28 prosent av stemmene, skriver Reuters.