Britiske aviser – særlig tabloidavisene – bruker tirsdag sterke ord i sine beskrivelser av John Bercow – ordstyreren, eller «speakeren», i det britiske parlamentet.

Bercow kunngjorde mandag at han ikke ville tillate statsminister May å fremme hennes forslag til brexit-avtale for parlamentet på nytt etter at forslaget ble nedstemt forrige tirsdag.

Resultatet er at han kan ha stoppet statsminister Theresa Mays plan for å Storbritannia ut av EU

Det har ført til at særlig tabloidavisene har tatt frem krigstypene på tirsdagens forsider:

«Gliset som sier: Til helvete med brexit!» , skriver Daily Mail på forsiden med et stort bilde av Bercow. I lederen inne i avisen anklages Bercow for «skamløs sabotasje» og kalles en «skrytende egoist».

, skriver Daily Mail på forsiden med et stort bilde av Bercow. I lederen inne i avisen anklages Bercow for «skamløs sabotasje» og kalles en «skrytende egoist». «En avskyelig snegle» , kalles Bercow av det The Sun. Tabloidavisen skrivet at brexit-motstanderne har fått sin belønning for «å beholde holde den mest avskyelige, vanærede og skamløse ordstyreren i jobben».

, kalles Bercow av det The Sun. Tabloidavisen skrivet at brexit-motstanderne har fått sin belønning for «å beholde holde den mest avskyelige, vanærede og skamløse ordstyreren i jobben». «Kan John Bercow være den mest forræderske ordstyreren noen gang?», spør Daily Express. Avisen skriver at «Bercows politiske forfengelighet har sendt en bombe inn i den viktigste politiske prosessen på flere tiår».

De mer seriøse avisene skjeller ikke ut ordstyreren, men slår likevel fast alvoret i Bercows beslutning.

«En alvorlig konstitusjonell krise», skriver The Telegraph, mens The Guardian skriver om «brexit-kaos».

Bercows «Order, Order» har gått verden rundt Du trenger javascript for å se video.

«John Bercow, ordstyrer i asylet»

Bercow er barnebarn av jødiske innvandrere og vokste opp i en forstad til London der faren var drosjesjåfør.

I et portrett i Economist med tittelen «John Bercow, ordstyrer i asylet» beskrives den unge Bercow som en skolegutt som sto opp mot bøllene.

Samtidig var han som 12-åring rangert som sin årsklasses beste tennisspiller, men astma og kortvoksthet gjorde at han la bort tenniskarrieren.

Da han startet i politikken hørte han hjemme på den nasjonalistiske høyresiden i Det konservative partiet.

Han har siden beveget seg mot sentrum av britisk politikk og har beskrevet sine tidligere synspunkter som «uspiselige».

Seks fakta om Bercow:

Har arbeidet for at kvinner skal få bedre arbeidsforhold i Underhuset, blant annet ved å la dem få ta med babyer på møter.

Protesterte mot at president Trump skulle få tale til Det britiske parlamentet om han kom på statsbesøk.

Har fjernet en del av de seremonielle rundt ordstyreren, blant annet bruken av parykk og kappe.

Spilte doubletennis sammen David Cameron da de begge var ferske medlemmer av Underhuset.

Har skrevet en bok om de 20 beste mannlige tennisspillerne gjennom tidene.

Hans kone Sally deltok i Celebrity Big Brother i 2011. Hun var den første som ble stemt ut av programmet.

Den tidligere barnestjernen John Bercow har beskrevet sveitsiske Roger Federer som tidenes beste tennisspiller. Her heier han på Federer under sistnevntes kamp mot tyske Alexander Zverev under en ATP-turnering i London i november 2018. Foto: BEN STANSALL / BEN STANSALL

Makten har flyttet seg

Oppmerksomheten rundt og utskjellingen av Bercow er bare siste kapittel i en historie der han de siste månedene har fått langt mer oppmerksomhet enn hva ordstyrere vanligvis får, skriver AFP.

Dramaet rundt britenes utmelding av EU har ført til at statsminister Theresa May har mistet kontrollen både over sitt eget parti og flertallet i Underhuset.

Etter at May 15. januar led tidenes største nederlag for en statsminister i Underhuset, har mer mye av makten flyttet seg fra regjeringen til Underhuset.

Rollen til ordstyreren har dermed blitt mer sentral, hvilket Bercow ser ut til å stortrives med.

Endret dynamikken i Underhuset

NRKs tidligere London-korrespondent Espen Aas sier at han alltid har elsket å følge debattene i Underhuset, men da John Bercow begynte å bli husvarm, skjedde det noe helt eget med dynamikken.

– Det har for så vidt vært mange legendariske ordstyrere, men John Bercow var helt særegen. Han har stålkontroll på begge sidene av huset, og det var spesielt interessant å se hvordan han begynte å herse med sitt eget parti, sier han.

– Jeg har selv sett ham fra publikumsgalleriet og jeg husker han bare avfeide David Cameron da han var statsminister for koalisjonsregjeringen (2010-2015). Cameron stotret tilbake at han ikke var ferdig, mens Bercow sa at det var det han som avgjorde akkurat det, forteller Espen Aas.

Regel fra 1604

John Bercow er anklaget for å ha beveget seg mot venstre fordi hans kone Sally er medlem av Arbeiderpartiet Her er de to under bryllupet mellom Kate Middleton og prins William i 2011. Foto: TOBY MELVILLE / TOBY MELVILLE

Bercows beslutning mandag om ikke å tillate en ny brexit-avstemning ble begrunnet med 415 år gammel regel.

– Regjeringen kan ikke sende samme forslag, eller mer eller mindre samme forslag, til Underhuset flere ganger i løpet av samme parlamentsperiode, sa Bercow.

Han mener det er mangel på respekt for parlamentet å legge frem samme forslag til avstemning om og om igjen.

Hva som blir resultatet av Bercows beslutning er uklart, men alt tyder på den har lagt Theresa Mays plan død.

Hvis ikke Underhuset greier å bli enige innen torsdagens EU-toppmøte, risikerer britene å krasjlande ut av blokka den 29. mars.

Et «no deal»-scenario kan innebære dramatiske konsekvenser for folk og næringsliv både i Storbritannia og EUs gjenværende 27 medlemsland.

Den eneste muligheten for å unngå dette vil i så fall være at May lykkes i å overtale EU til å gi britene en utsettelse, noe som krever samtykke fra samtlige medlemsland.

Kan få personlige konsekvenser

For Bercow selv kan konflikten med regjeringen og deler av det konservative partiet få personlige konsekvenser.

I fjor høst rapporterte BBC at Bercow planla å trekke seg som ordstyrer sommeren 2019.

Tradisjonelt får tidligere ordstyrere en plass i Overhuset – House of Lords – etter at de har gått av.

Det er imidlertid regjeringen som utnevner medlemmer av Overhuset, og flere britiske medier har skrevet at regjeringen kan komme til å «straffe» Bercow ved å la være å utnevne ham.