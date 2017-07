Ber om Nato-hjelp for å stoppe skogbrann

Flere land langs Middelhavet og Adriaterhavet opplever store skogbranner som følge av høye temperaturer og sterk vind.

Ber om Nato-hjelp

I Kroatia, Montenegro og på Sicilia i Italia er hundrevis av turister og lokalbefolkning evakuert etter at flere branner har brutt ut i nærheten av hotellanlegg og boligområder.

To menn rømmer fra den tette røyken som har oppstått etter den kraftige skogbrannen i nærheten av Tivat i Montenegro. Foto: Savo Prelevic / AFP

Montenegro har bedt om assistanse fra Nato for å få kontroll på brannene i nærheten av kystbyen Tivat. Nå undersøker organisasjonen hvilke medlemsland som kan bidra med brannfly.

Brannfly prøver å slukke den massive skogbrannen i Split, Kroatia. Området er populært blant norske turister. Foto: Antonio Bronic / Reuters

En guttegjeng fra Bergen, som er på tur i ferieparadiset Split i Kroatia, måtte i går evakuere etter at flammer og tett røyk nærmet seg feriehuset de hadde leid.

Eskil Røseth fra Bergen kom tett på det voldsomme flammehavet i Split. Foto: Privat

Lokalbefolkningen i den kroatiske byen skal ha bistått brannmannskapet for å forhindre en spredning av brannen, ifølge AP.

Mistenker at sigarettstump startet brannen

Også i Frankrike raser skogbranner ukontrollert. Denne helgen måtte mer enn 800 brannmenn med over 200 brannbiler gå sammen for å slukke en skogbrann i Saint-Cannat i Frankrike, skrev The Telegraph i går.

Brannmenn jobbet iherdig for å hindre at skogbrannen i Saint-Cannat - som tilintetgjorde 100 dekar med skog - skulle spre seg. Foto: Franck Pennant / AFP

Det har blitt spekulert i om brannen ble forårsaket av en sigarettstump.

Fransk brannmannskap publiserte i går en melding på Twitter der de advarer om farene ved å dumpe sigaretter ut av bilene og i nærheten av veikanten.

«Med denne lille gesten gjør du noe veldig dumt» står det i tweeten, som viser bilde av en tent sigarettstump på motorveien, i nærheten av et skogholt.

Fortsatt stor brannfare

Et lavtrykk er forventet å treffe Frankrike denne uken, mens Italia, Kroatia og Montenegro fortsatt vil ha de samme høye temperaturene og tør luft ut uken.

Dermed vil skogbrannen fortsatt være svært stor i landene langs Adriaterhavet.

Tidligere i sommer har voldsomme skogbranner tatt flere menneskeliv i Portugal.