Skogbrann i Portugal fortsatt ute av kontroll: Frykter flere dødsofre

Minst 61 mennesker, blant dem fire barn, er døde i skogbrannene som herjer i det sentrale Portugal. Samtidig er mange fremdeles savnet og Portugals statsminister António Costa frykter at tallet på døde vil stige.

– Det er områder vi ennå ikke har hatt tilgang til, og hvor de kan være nye ofre, sa Costa da han kom til skogbrannområdene i Pedrógão Grande søndag, melder tvi24.

Det var en tydelig beveget statsminister som sa at dette er en av de mest tragiske skogbrannene portugiserne har opplevd de siste årene, melder nyhetsbyrået AFP.

Biler fullstendig nedbrent etter skogbrannen Du trenger javascript for å se video.

– Trodde det var trygt

Sent søndag kveld har brannvesenet fremdeles ikke kontroll i Pedrógão Grande. Ved et veikryss møter NRK britiske Carolyn. Hun klarte å unnslippe brannen dagen før ved å flykte til en nabo med svømmebasseng. Søndag har hun kjørt for å hente høy til hestene sine, og nå kommer hun seg ikke hjem igjen fordi veien er stengt.

UROLIG: Britiske Carolyn skulle bare hente høy til hestene sine. Nå gjør brannen at hun ikke kommer seg tilbake. Foto: Roger Severin Bruland / NRK

– Jeg har ikke sett noe lignende, dette er svært skremmende. Jeg trodde det var trygt i dag, men nå virker det som brannen har blusset opp igjen.

Hun er urolig. Mannen som er igjen hjemme svarer ikke på telefonen.

– Det eneste jeg kan gjøre nå er å holde meg i ro og følge politiets ordre.

Landesorg

Ifølge Costa kjemper redningsmannskaper mot hele 156 branner over hele landet, men nesten alle de døde omkom på én og samme vei i brannen i Pedrógão Grande.

Brannvesenet kjemper nå en innbitt kamp mot flammene etter at brannen brøt ut i et skogplantingsområde i Pedrógão Grande-området, 150 kilometer nordøst for hovedstaden Lisboa, lørdag ettermiddag.

17 av de 62 som er bekreftet omkommet befant seg inne i bilene sine og forsøkte å flykte fra området da de døde. 17 døde like utenfor bilene sine eller ved veien, 11 døde i skogen og to døde i en bilulykke som hadde sammenheng med brannen, opplyser innenriksminister Jorge Gomes.

Myndighetene har nå erklært tre dagers landesorg. Skole i det brannrammede området vil holde steng, og prøver og eksamener vil ifølge Costa bli utsatt.

Over 50 skadd

Ifølge Gomes er 54 mennesker dessuten skadd, hvorav fem av dem alvorlig. Fire brannfolk og et barn er blant de skadde.

Den tidligere sjefen for Pedrógão Grandes brannvesenet, João Dias, innrømmer at situasjonen er forferdelig vanskelig og at de ikke har nok ressurser.

Omringet av brann Du trenger javascript for å se video.

Det har vært opp mot 40 varmegrader i området de siste dagene, og det er mye vind.

– Vinden er veldig sterk, som djevelen, sier han ifølge avisen Journal Noticias.

Portugal rammes ofte av skogbranner i de tørre og varme sommermånedene, men denne brannen omtales som den verste tragedien i nyere tid.

Ifølge myndighetene får de 700 brannfolkene som jobber med å slukke flammene nå bistand fra 360 soldater, skriver AP.