Flere steder langs Middelhavet er en rekke skogbranner ute av kontroll. I Kroatia, Montenegro og på Sicilia er turister evakuert. Også i Frankrike og hundrevis av steder i resten av Italia raser skogbranner ukontrollert i det knusktørre terrenget.

Nå ber flere av landene om internasjonal hjelp.

Himmelen er rød

RØYK: Utsikten fra feriehuset som Eskil Rødseth og vennene leier i Split. Foto: Privat

Eskil Rødseth forteller til NRK at røyken er tett og himmelen over Split er helt rødfarget.

– Det er ganske skremmende, sier han til NRK.

– Foreløpig er alle rolige, men det er klart at det skal ikke mye til før det blir panikk. Noen er redde, sier han.

De norske ungdommene frykter at feriehuset de leier skal ta fyr.

Kort tid etter at bildet over ble tatt, hadde røyken tyknet og begynt å gjøre det mørkere og varmere. Foto: Privat

– Vi kjenner at det er blitt varmere i lufta. Det virker som at brannen kommer nærmere, men vi vet ikke hva vi skal gjøre.

Rømmer på grunn av røyken

Flere steder er både turister og de fastboende urolige for røyken og flammene som kommer nærmere.

Fler tusen turister og fastboende er evakuert fra et utall skogbranner som herjer langs Adriaterhavskysten, men foreløpig er ikke folk inne i Split bedt om å forlate byen.

– Blir en søvnløs natt

SØVNLØS: May-Liss Heggland er på ferie i Kroatia hvor det brenner kraftig i åsen bak hotellet til familien. Foto: Privat

May-Liss Heggland fra Klepp i Rogaland ferierer utenfor Split sammen med sju andre.

– Vi kan se tjukk røyk og kraftige flammer fra vinduet, sier hun på telefon til NRK.

Gruppen hennes reiser med Apollo, og de fikk beskjed i formiddag om at alt er under kontroll, men siden har det blusset kraftig opp uten at de har hørt noe mer.

– Vi har to små barn, og det er ganske forferdelig å måtte gå og legge seg når en vet at det brenner kraftig i åsen over der en bor. Jeg tror det vil bli en natt med lite søvn.

– Vi har pakket koffertene i tilfelle vi får beskjed i natt om at vi må evakuere.

Ute av kontroll

I Srinjine nær kystbyen Split har også turister blitt tvunget på flukt. I Srinjine-område mistet folk både strømmen og vannforsyningen, ifølge kroatisk TV.

Flere boliger og kontorbygg er brent ned. Det samme gjelder en barnehage, deler av en kirkegård og omkringliggende olivenlunder. En mann er omkommet, men det er ifølge kroatisk TV usikkert hva omstendighetene var.

EVAKUERES: I landsbyen Mravinc nær Split er beboerne bedt om å forlate landsbyen på grunn av skogbrannen. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

– Ikke uvanlig

TV-meteorologen sier at det ikke er uvenalig med skogbranner i «Syden».

– I juli er det sjelden nedbør, og skogbranner i Sør-Europa er det mange av, så å si hver sommer. Der det er veldig varmt og tørt, vil det alltid være skogbrannfare.

– Spørsmålet er bare om det antenner eller ikke, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Minelagt

I Kroatia er flere hundre mål pinjeskog og busker er svidd av.

Brannfly ble mandag satt inn i kampen mot flammene, etter at de måtte vente på bakken søndag på grunn av vind og turbulens.

I området rundt Zadar kunne brannfolk ikke gå inn til fots på grunn av at det fortsatt ligger miner i bakken etter krigen på 1990-tallet.

MINELAGT: Et brannfly slipper vann over et skogområde ved Zadar i Kroatia søndag. Flere steder kan brannfolk ikke gå inn på grunn av miner. Foto: STRINGER / Reuters

Evakuert

Montenegro har bedt om internasjonal hjelp for å slukke de mange skog- og krattbrannene som herjer langs Adriaterhavskysten.

RØMMER: Turister løper gjennom røyken fra skogbrannen ved Tivat i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

Over 100 turister og fastboende er evakuert fra halvøya Lustica på grunn av en voldsom skogbrann som nærmer seg en campingplass og flere bolighus. Marinen satte inn flere båter for å få turister og fastboende i sikkerhet.

– Vårt brannvesen har ikke en sjans til å slukke alle brannene, sier Stevan Katic, ordfører i Herceg Novi kommune til nyhetsbyrået AP.

FLAMMENES ROV: Et feriehus brenner nær Tivot i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

Ber om krisehjelp

Ifølge den statlige montenegrinske TV-kanalen har innenriksministeren bedt om internasjonal hjelp gjennom EUs krisehjelpssystem.

SLUKKER: Brannfly slipper vann på Lustica-halvøya nær Tivat i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

Voldsom vind gjør at brannfolkene sliter med å redde boligene fra flammene.

– Flammene har hoppet over veien. Hele åssiden her brenner. Det er umulig å slukke brannen i slik vind, sier Maksim Mandic.

887 branner i Italia

Skogbranner ved Napoli Foto: Ciro Fusco / AP

Brannvesenet i Italia har slukket 887 branner onsdag, mens 31 branner herjer.

På Sicilia er 700 turister evakuert fra et hotell. Ved Messina herjer branner i de knusttørre og vanskelig tilgjengelige liene.

I fjellsiden på vulkanen Vesuv ved Napoli har flere skog- og krattbranner herjet en ukes tid, og brannfly flyr i skytteltrafikk til og fra Napoligulten med fylte tanker.

I en nasjonalpark utenfor Napoli står de store trærne livløse etter at en voldsom brann raste gjennom skogen for få dager siden.

UTBRENT PARK: Trærne står forkullede igjen i en nasjonalpark utenfor Napoli i Italia. Foto: Cesare Abbate / AP

