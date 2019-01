Belgia: 35.000 ungdommer skulket skolen for klimaet

I august i fjor satte den da 15 år gamle Greta Thunberg seg ned utenfor Riksdagen i Sverige. Ved siden av seg hadde hun en plakat hvor det stod «Skolestreik for klimaet».

Jenta ville streike helt fram til riksdagsvalget 9. september for å få svenske politikere til å bry seg mer om klimaspørsmålet.

Etter som dagene gikk, fikk hun selskap av flere ungdommer.

Hun fikk også internasjonal oppmerksomhet, og har inspirert til lignende skolestreiker over hele verden.

Etter valget, har hun hver fredag droppet skolen og i stedet fortsatt streiken utenfor den svenske nasjonalforsamlingen.

Slik startet det - se videoen fra i fjor:

STARTET I SVERIGE: Som 15-åring bestemte Greta Thunberg seg for å skulke skolen for å få svenske politikere til å bry seg mer om klimaspørsmål i valgkampen. Du trenger javascript for å se video. STARTET I SVERIGE: Som 15-åring bestemte Greta Thunberg seg for å skulke skolen for å få svenske politikere til å bry seg mer om klimaspørsmål i valgkampen.

Største studentprotest i nyere tid

I dag ble den største streiken til nå avholdt i Belgia. Ifølge HLN.be lot minst 35.000 skoleelever pensum være pensum, og trakk ut i gatene for å kreve handling mot klimaendringene.

Elevene samlet seg utenfor Europaparlamentet i Brussel hvor de slo på trommer og bar plakater med slagord.

– Hvis vi skulker hver torsdag vil de mektige folka i landet vårt og i resten av verden se at dette er et problem, sier den belgiske ungdomsskoleeleven Joppe Mathys til nyhetsbyrået Reuters.

En talsperson for politiet sier dagens markering er den største studentprotesten i nyere tid.

Forrige fredag demonstrerte til sammen 20.000 skoleelever i Tyskland, Belgia og Sveits.

Skulker over hele verden

Greta Thunberg er for tiden selv på Verdens økonomiske forum i Davos. Hun satt på toget i 32 timer for å snakke med verdens mektigste om klimaet.

– Jeg er her for å fortelle dem at de har mislyktes. Hvis vi ikke bryr oss om dette i fremtiden, vil ingen ting annet bety noe, sa hun da hun ankom alpebyen onsdag.

Thunberg sier til The Guardian at hun er imponert over hvordan bevegelsen hennes har spredd seg.

– Det har vært klimastreik med studenter og voksne på alle kontinenter, med unntak av Antarktis. Titusener av barn har deltatt, sier Thunberg.

TOK TOGET: Etter 32 timer på toget ankom Greta Thunberg (16) i går den sveitsiske alpebyen Davos. Foto: Valentin Flauraud / AP

Fredag skulle hun etter planen ha demonstrert som vanlig utenfor Riksdagen, men denne fredagen blir aksjonen lagt til Davos.

Thunberg har siden hun startet aksjonen gått glipp av fag som religion og kroppsøving hver fredag. Hun har også måttet gi avkall på hobbyer for å kunne vie all sin tid til klimaaktivismen.

– Jeg elsker å lære, selv om folk kanskje ikke tror det om meg.

16-åringen har Aspergers syndrom, noe hun tror hjelper henne med å se problemet med klimaendringer tydeligere.

– Hjernen min fungerer annerledes, så jeg ser ting mer svart-hvitt. Enten starter vi en kjedereaksjon av hendelser utenfor vår kontroll, eller så gjør vi ikke det. Enten stanser vi utslippene, eller så lar vi være. Det er ingen gråsoner når det gjelder å overleve, sier Thunberg.