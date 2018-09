Skolestreiken til Greta (15) endte med Schwarzenegger-invitasjon – og netthets

15 år gamle Greta Thunberg var så oppgitt over svenske politikere og hvordan de unnlot å diskutere klima i den valgkampen i høst at hun bestemte seg for å skulke skolen i protest.

9.-klassingen innledet en sitt-ned-streik foran Riksdagen i Stockholm. Der satt hun i 15 dager, helt frem til valgdagen 9. september.

«Skolestreik for klimaet» stod det på plakaten hun hadde foran seg.

– Klimaspørsmålet er vår tids skjebnespørsmål. Det vi foretar oss nå, får ikke fremtidige generasjoner gjort noe med. Vi når snart et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake, sa Thunberg til SVT.

15-åringen, som er datter av de kjente svenske kulturansiktene Svante Thunberg og Malena Ernman, har nå rundt 6400 følgere på Twitter. Der omtaler hun seg som en klimaradikal 15-åring med Aspergers.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Historien gikk verden rundt

Den første dagen satt hun alene utenfor Riksdagen, som tilsvarer Stortinget i Sverige, men etter at mediene hadde skrevet om henne fikk hun selskap av andre skoleelever, som ville være med på aksjonen.

Etter at Greta Thunbergs klimaaksjon ble kjent i svenske medier tok det ikke lang tid før den også nådde Norge, Danmark, Sør-Afrika, Tyrkia, Belgia, Nederland, England og USA, ifølge Expressen.

Da storaviser som The Guardian og New York Times publiserte artikler om henne, tok det ikke lang tid før BBC og de tyske kanalene ARD og ZDF kastet seg på og laget reportasjer om henne.

Greta Thunberg (15) fikk etter hvert selskap av flere skoleelever der hun satt utenfor Riksdagsbygningen i Stockholm. Foto: Jessica Gow/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Les mer: Greta (15) skulker skolen for klimaet

Invitert til klimatoppmøte av Schwarzenegger

Samme dag som valget i Sverige 9. september la filmstjernen og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger ut en hilsen til Thunberg på Twitter.

– Jeg elsker å se noen som ikke bare klager uten å faktisk gjøre noe med det. Du inspirer meg. Fortsett på skolen, jeg vil gjerne inviterer deg til Wien og R20, så kan du inspirere enda flere, skrev Schwarzenegger.

Klimatoppmøte R20 arrangeres i den østerrikske hovedstaden 28. mai 2019.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg er med. Hasta la vista, baby, svarte Greta, med henvisning til Schwarzeneggers kjente sitat fra tida som skuespiller og «Terminator».

Fikk skryt av FNs generalsekretær

Etter hvert nådde Gretas klimaaksjon også FNs generalsekretær António Guterres som trakk henne frem som eksempel i en tale, ifølge avisen.

– I forrige uke leste jeg om 15 år gamle Greta Thunberg. Etter Sveriges varmeste sommer noensinne bestemte hun seg for å streike fra skolen og sitte foran stortingsbygningen for å få politikerne til å våkne i klimakrisen. Hun vet at det ikke er mer tid å kaste bort. Det er på tide å handle, skriver generalsekretæren.

I hjemlandet har derimot Greta også måttet tåle en del tyn i sosiale medier, noe som førte til at moren reagerte.

– Det hatet hun har opplevd i sosiale medier er like bunnløst tragisk som det er talende for samtiden vår. Hun har blitt hengt ut som utviklingshemmet, terrorist og hore. Heldigvis ler bare Greta av dette. Vi har aldri sett henne så lykkelig, skrev mor Malena Ernman på Facebook.