Belgia har passert rødt nivå – flere grønne land nærmer seg grensen

For en uke siden kunne NRK melde at Spania var i ferd med å overskride FHIs kriterier, og gå over til å bli regnet som rødt, og dermed omfattet av karanteneplikt. Nå ser det ut som at flere land i Europa, deriblant Belgia, kommer til å gå samme veien.

Belgia er verdens hardest rammede land av koronaviruset, målt etter antall dødsfall i forhold til innbyggertallet.

Etter en periode med gjenåpning av samfunnet har statsminister Sophie Wilmes måttet stenge deler av samfunnet igjen. Det samme har skjedd i Frankrike.

Belgia har passert grenseverdien

Oppdatert kart over røde og grønne land etter Regjeringens pressekonferanse fredag 24. juli. Foto: Grafikk: Hilda Klaveness

Ifølge oppdaterte tall fra det europeiske smittevernsenteret ECDC har Belgia nå passert FHIs kriterier for å regnes som rødt. Det siste oppdaterte smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene er på 21,2 – grensen er på 20.

På fredag oppdaterte FHI og Regjeringen sine reiseråd for Europa, og endret status for Spania og Andorra fra grønt til rødt nivå. Reisende som oppholder seg i røde land etter endringen må i 10-dagers karantene når de kommer hjem.

Helsemyndighetene i Norge oppdaterer reiserådene hver 14. dag, men kan oppdatere hyppigere hvis behov.

Rundt 2000 personer feirer slutten av restriksjoner på grunn av korona i Praha i Tsjekkia, på et 500 meterlangt bord, 30. juni. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Tsjekkia, Østerrike, Sveits og Frankrike kan gå samme veien

Det ser nå ut som flere grønne land i Europa vil bli rammet av en slik endring ved neste runde.

I tillegg til i Belgia, kryper smittetallene nå oppover i Tsjekkia, Østerrike, Sveits og Frankrike.

Ifølge ECDC har Tsjekkia nå et smittetall på 19,0 mens Østerrike ligger på 17,4. Frankrike er på 14,6, mens Sveits er på 15,5 (ifølge sveitsiske helsemyndigheter).

Ser man på tallene fra Worldometers ser det enda mørkere ut.

Det såkalte «R»-tallet er over 1 i alle de nevnte landene. Det vil si at hver smittede person i snitt smitter mer enn en annen person.

FHI følger utviklingen nøye

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Are Stuwitz Berg, sier de er klare over den negative trenden i enkelte land i Europa, spesielt i Belgia.

– Det har vært en tydelig økning i antall tilfeller flere steder den siste tiden, noe vi følger nøye med. Da vi ga våre råd til Regjeringen før pressekonferansen på fredag, lå Belgia på rundt 16, men nå ser vi at de ligger over 20, sier Berg.

Han sier FHI har innhentet mer informasjon om situasjonen i Belgia, og at utbruddet der virker enda mer lokalt enn det er i Spania.

– Det betyr at det er en mindre sjanse for at tallene får en eksplosiv utvikling. Vi ønsker å gi nordmenn forutsigbare råd, og dermed venter vi med å varsle til vi ser en klar utvikling, sier Berg.

Hvis det blir aktuelt å endre et lands status til rødt, vil FHI varsle på forhånd.

– Vi tenker at det er viktig å gi det norske folk forutsigbarhet, og derfor varslet vi flere dager før om at Spania kunne komme til å bli rødt. Det er noe vi kan gjøre igjen hvis tallene fortsetter å stige i Europa, sier Berg, og legger til:

– Det viktigste er imidlertid at folk forholder seg til det generelle rådet mot å reise, selv til grønne land, og hvis du reiser så er det viktige å følge de generelle rådene for å unngå å bli smittet og bringe smitte med deg.