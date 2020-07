Skjerp dere, feriefolk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingenting er som når noen skal belære andre, når speilet viser mange feil. Likevel tar jeg meg friheten, og jeg er nesten rystet over at ingen har gjort det før. Jeg skjønner at vi lever i en rar tid. At du har vært innestengt lenge, og er rastløs. At det endelig er sommer.

Men – må du «trøkke» deg inn i fergekøen som er mer enn lang nok? Må du brøyte deg inn i små lokalmiljøer, uten å være ydmyk og forstå at du er på besøk? Må du være så egosentrisk at du driter i natur, miljø og medmennesker fordi du skal se Preikestolen? Må du dra dit alle andre drar når det fortsatt er smittefare? Lofoten og Preikestolen drar ikke noe sted.

Hvis du først skal på Norgesferie, så oppfør deg!

Du dytter og kjemper deg frem i folkehavet for å se Gaustatoppen. Du skviser deg inn med den gigantiske bobilen på den overfylte campingplassen. Du rasker med deg alt som er av grillmat på den lokale matbutikken.

Du står opp tidlig og holder av halve stranden, for å passe på at i hvert fall du får nyte en av Norges perler i finværet. Du skjeller ut servitøren som har sin første sommerjobb på den overfylte restauranten i Risør.

Du råkjører på veien for å komme først frem til Dyreparken. Parken med de stakkars dyrene, som er der for at du kan se på 3-åringen din, smile, og si «Se, Philip Alexander, der er det en ape!». Philip Alexander er mer opptatt av å gråte over at han ikke fikk den fjerde isen.

Du kunne heller sittet i fred og ro på hageflekken din med en kald øl i hånden.

Poenget mitt er altså at du ikke skal legge fra deg det mest dyrebare organet hjemme. Hjernen må du ha med deg på tur, på lik linje med tannbørsten og Tommy Hilfiger-bikinien din.

Hvis du først skal på norgesferie, så oppfør deg! Det er ikke nødvendig å komme med trusler til dem som jobber på fergen. Det er heller ikke nødvendig å klage til avisen om at du måtte stå 15 timer i fergekø. Det er et valg du har tatt, og du kunne heller sittet i fred og ro på hageflekken din med en kald øl i hånden.

Du skal hvert fall ikke sende hatmeldinger til de som har dratt til Spania. Du har også tatt valg som setter smitteverntiltakene på prøve.

Hjernen må du ha med deg på tur, på lik linje med tannbørsten og Tommy Hilfiger-bikinien din.

Tenk på alle de andre som også er på ferie, som også vil ha en fin opplevelse. Tenk på de som bor der du er, og ha respekt for dem og byen deres. Tenk på de som jobber der du er, at de bruker sommeren sin på å sørge for at du har en fin opplevelse. Tenk på naturen du driter og kaster søppel i.

Bare vær bevisst på deg selv og omgivelsene dine. Vær bevisst i hvert fall denne sommeren. Det er alt jeg ber om. Jeg gleder meg til Philip Alexander og familien reiser til Kreta neste år.