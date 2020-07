Nye korona-innstramninger i Frankrike og Belgia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tallene gir ingen grunn til panikk, men de må tas seriøst, sa Belgias statsminister Sophie Wilmès på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Belgia er nå oppe i 18,6 smittede per 100.000 innbyggere. Det er en økning fra 11,4 smittetilfeller per 100.000 for ti dager siden.

Statsminister Wilmès varslet at de stigende smittetallene gjør at Belgia ikke går videre med varslede oppmykningstiltak.

1. august skulle landet etter planen inn i en «fase 5». Det var ventet mindre strenge regler, blant annet for hvor mange mennesker man kan omgås i løpet av en uke.

Maskepåbud i Belgia

I stedet fordrer situasjonen innstramninger: Fra lørdag av blir det påbudt med ansiktsmasker også utendørs på steder der det er tett med folk.

Markeder og handlegater er blant stedene masker nå blir påbudt.

BEKYMRET: Belgias statsminister Sophie Wilmès utvider påbudet om ansiktsmasker denne helgen. Foto: AP/NTB Scanpix

Belgiske myndigheter er bekymret for en koronabølge nummer to. I går advarte to flamske forskere tilknyttet universiteter i Leuven og Brussel om at konsekvensene av en andre bølge vil kunne bli betydelig verre. Forskerne argumenterer for å innfører strenge tiltak innen utgangen av juli for å stanse utviklingen raskt nok.

Franske innstramninger i morgen

Det er ventet at nye franske korona-innstramninger vil bli annonsert på en pressekonferanse i morgen. Gabriel Attal, en talsmann for myndighetene, uttalte tidligere denne uken at «ingen tiltak er utelukket». Heller ikke stengning av enkelte grenser.

– Det finnes ingen tabuer. Vårt eneste mål er å beskytte franske innbyggere, uttalte Attal i følge Le Monde.

Franske myndigheter er bekymret for områdene som grenser til Spania og Belgia, der smittetallene er høyere enn i Frankrike.

Les også: Påbyr munnbind i stadig flere land

Franske helsemyndigheter har også uttrykt bekymring for økte smittetall i en del områder av landet, deriblant steder som ikke tidligere har vært spesielt hardt rammet. Det handler i noen tilfeller om populære sommerferiesteder for franskmenn, som Bretagne nord i landet.

Mandag denne uken ble det obligatorisk med ansiktsmasker innendørs på offentlig sted i Frankrike. Det er innført en bot på 135 euro, rundt 1430 kroner, for den som ikke etterlever kravet.

Onsdag kunngjorde landets helseminister at 40 millioner gratis ansiktsmasker skal deles ut til innbyggere med dårlig råd.