Beklager at New Zealand-terrorist fikk sende brev fra fengselet

Fengselsmyndighetene på New Zealand innrømmer at de ikke skulle latt Brenton Tarrant sende et seks siders langt brev i juli. skriver Radio New Zealand (RNZ).

I en uttalelse sier fengselsmyndighetene at innsatte har lov til å sende og motta post, men at det kan innføres restriksjoner.

Ministeren som er ansvarlig for fengslene, Kevin Davis, sier at brevet skulle blitt stoppet.

Sendt til Russland

Det seks siders lange brevet er blitt sendt til et russisk medlem av 4chan, og er deretter lagt ut på nettforumet av russeren, skriver journalisten Marc Daalder på Newsroom.

Daalder skriver at Tarrant i brevet beskriver en reise han gjorde til Russland i 2015.

Terroristen skriver også om hva som har påvirket ham ideologisk og viser til den engelske fascisten Oswald Mosley.

Mosley ledet fascistene i Storbritannia før 2. verdenskrig og ble fengslet under krigen.

Brevet avsluttes ifølge Daalder med det som kan oppfattes som et forsøk på rekruttering.

– Glem ikke pliktene du har overfor folket ditt, skriver han.

Brenton Tarrant, her i retten dagen etter terrorangrepet, er australsk statsborger. Foto: POOL / Reuters

Har fått råd fra Norge

Fengselsmyndighetene på New Zealand har fått råd fra Norge om hvordan de skal håndtere fengslingen av terroristen, skriver RNZ.

To personer fra norske fengselsmyndigheter besøkte i mai New Zealand for å informere om hvordan Norge håndterer fengslingen av 22. juli-terroristen.

Fengselsminister Davis sier at myndighetene har stoppet noen brev som Tarrant har skrevet, men altså ikke brevet som er publisert på 4chan.

Drepte 51

51 personer ble drept 15. mars i år da Tarrant angrep to moskeer i Christchurch.

Mannen som er terrorsiktet etter angrepet på en moske i Bærum sist lørdag, skal i et innlegg samme dag ha omtalt Brenton Tarrant som et forbilde.

19-åringen som gjennomførte et angrep på en synagoge i California i mai, og 21-åringen som drepte 20 mennesker på et kjøpesenter i Texas nylig, blir omtalt som «disipler av Tarrant».