Like etter 15 norsk tid, kom de første FN-ambassadørene til hovedkvarteret i New York.

Én og én, iført munnbind, ble de vist vei til plassene sine for å klargjøre stemmeseddelen. På stemmeseddelen står det Norge, Irland og Canada.

Tre land, men bare to plasser.



Den som stemmer, setter kryss ved de to landene den vil ha inn i rådet. For at et land skal få plass, må landet være krysset av på to tredjedeler av stemmesedlene.

Det er ventet at resultatet fra første avstemning er klart mellom klokken 22 og 23 norsk tid. Dersom kun ett land får to tredjedeler av stemmene, blir det ny avstemning i morgen.

Lang valgkamp

– Norge ønsker å ta sitt ansvar. Vi er rede til å tjene. Vi er rede til å bygge et mer effektivt og åpent sikkerhetsråd, sa statsminister Erna Solberg i en tale til FNs hovedforsamling i fjor.

Det er 20 år siden Norge satt i Sikkerhetsrådet sist. Nå har valgkampen for en ny plass vart i hele 13 år. Går det ikke denne gangen må Norge vente i 20 år før en ny søknad kan legges frem.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (Krf) tar seg en pause mens stemmene telles opp, og drar for å se Brann-Haugesund med statsministeren. Foto: Anders Tvegård / NRK

Det er 15 medlemmer i rådet: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike i tillegg til ti land som velges inn for toårsperioder.

Til sammen har Norge brukt flere titalls millioner på valgkampen. Det er også lagt fram en rekke argumenter for hvorfor akkurat Norge skal få sitte i den eksklusive gruppa.

Norges argumenter for medlemskap Ekspandér faktaboks Norge er blant de få landene som oppfyller FNs mål om å bruke 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) på bistand.

Norge mener erfaringen og arbeidet med å løse krig og konflikt er et sterkt kort. Fredsarbeidet strekker seg fra Midtøsten til Colombia og Filippinene.

Nordmenn er også sendt ut til FN-ledede eller FN-støttede operasjoner rundt om i verden. Forsvaret har lagt ut en liste over hvor nordmenn tjenestegjør nå, enten under FN eller NATO-kommando.

Strategien for bærekraftige hav, og kampen mot marin forsøpling, kan brukes diplomatisk og føre til et fellesskap med øystater i Stillehavet og Karibia, som Norge trenger stemmen fra. (Kilde: NRK)

FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådets hovedansvar er å bevare fred og sikkerhet i verden.

Om det oppstår konflikter, skal rådet forhindre at det eskalerer til væpnet konflikt. Enten gjennom forhandlinger, ved å sende inn fredsbevarende styrker eller i ytterste konsekvens bestemme at det skal brukes militær makt.

I tillegg til to land fra den såkalte «Vest-Europa og andre»-gruppen som Norge er en del av, skal også land fra Sør-Amerika, Afrika, Karibia og Asia velges inn i avstemningen som nå pågår.



Listhaug kritisk

Mens mange nå krysser fingrene for at Norge blir valgt inn, har nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, vært skeptisk.

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det vil koste norske skattebetalere dyrt, sa hun til TV 2 i går.

Hun utdypet at det i tillegg til å koste mye, også vil være vanskelig for Norge om vi skulle havne i en skvis mellom stormaktene.

– Det som skjer er at vi kommer inn i det innerste og vil stå i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, mener Listhaug.

Sylvi Listhaug håper Norge ikke blir valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa til NRK i går at hun er klar over dilemmaet mellom å fremme norske interesser og opprettholde et godt forhold til stormaktene:

– Selvfølgelig er det dilemmaer, og det er ingen enkel sak å sitte i Sikkerhetsrådet. Det har blitt mer krevende med årene, og det ser veldig annerledes ut nå enn for 20 år siden.