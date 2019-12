Kjemper for livet i Australia

Det kommer dramatiske fortellinger fra de mange lokale og tilreisende som plutselig måtte komme seg unna i området ved byen Mallacoota helt nordøst i delstaten Victoria.

I forkant hadde de ikke fått noen ordre om å evakuere. Da det nesten var for sent, fikk de beskjed over høyttalere at de måtte søke til vannet.

FRA MALLACOOTA: Det er fortsatt mange som oppholder seg i båter i området. Det skal ikke være noen veier ut som er trygge. Foto: INSTAGRAM @IDASHOPE4STROKE / Reuters

Holder seg fortsatt til vannet

Det har ikke kommet meldinger om at noen i Mallacoota har mistet livet. Litt nord for området, i Cobargo, omkom en far og hans sønn. De var de tiende og ellevte dødsofrene for skogbrannene som herjer Australia.

I Mallacoota er situasjonen fortsatt uavklart. Det samme som førte til at situasjonen oppsto, gjelder fortsatt. Det er usikkert om det trygt å forsøke å komme seg ut.

– Det er helt katastrofe der ute. Det er armageddon. Det andre er spørsmålet om hvordan vi alle skal komme oss ut. Det er én vei inn og én vei ut, forteller den lokale innbyggeren Charles Livingstone til Guardian Australia.

Hæren står klar

Myndighetene mener det fortsatt er tryggere for folk å holde seg i området, enn å forsøke å komme seg ut. Det blir lagt til at forsvaret er satt i beredskap for å redde folk fra strandkanten dersom det blir nødvendig.

Det er klart at forholdene er vanskelige.

– Det er mange mennesker på kaia, på sjøen og sandbarren mellom innsjøen og havet. det er også folk på båter, forteller Livingstone.

Ifølge meldinger i sosiale medier rykker flammene fortsatt nærmere.

– Oppdatering fra en far i Mallacoota. Brannfronten er ikke langt unna, står det i en melding på Twitter.

Et begredelig år

Det er delstatene New South Wales og Victoria som ble spesielt hardt rammet av skog- og lyngbranner i 2019. Hundrevis av bygninger har brent ned, og store landområder er rasert.

Brannene har vært spesielt intense på grunn av tørr vegetasjon. Det har vært rekordvarmt denne sommeren, og brannene har mange ganger vært så omfattende at de har skapt sine egne værsystemer.

I løpet av de første dagene av det nye året er det litt håp for de berørte. Det skal bli kaldere.