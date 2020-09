Argentina hadde verdens lengste karantene – nå rammer pandemien for fullt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I fem måneder levde argentinerne med noen av verdens strengeste korona-tiltak. Men etter at landet åpnet opp har smitten spredd seg eksplosivt.

Flere ganger den siste uken har det vært daglige dødstall på mellom fire og fem hundre, ifølge nettstedet Worldometer.

I forhold til innbyggertallet er dette noen av de høyeste tallene noe sted i verden under hele pandemien. I for eksempel USA tilsvarer det nærmere 3500 døde.

Den dramatiske utviklingen har satt det argentinske helsevesenet på en hard prøve.

Argentinas helsevesen kjemper en hard kamp mot smittebølgen i landet. Foto: Natacha Pisarenko / AP

I flere områder er det nå mer enn 90 prosent belegg på sykehusenes intensivavdelinger.

– Mot katastrofe

Frem til for en drøy måned siden var det i all hovedsak provinsen Buenos Aires som var rammet av pandemien. Men de siste ukene har smitten spredd seg til andre områder, som Santa Fe, Rosario og Mendoza, rapporterer argentinske medier.

Dette har bidratt til at sykehusene flere steder i landet ikke har nok senger til å behandle alle som blir alvorlig syke.

Ved et sykehus i byen Orán er det rapportert om en dødelighet på ti prosent blant koronasyke, mens det nasjonale gjennomsnittet ligger på drøyt to, skriver BBC Latin-Amerika.

Intensivlegen Arnaldo Dubin beskriver situasjonen i helsevesenet slik, i et intervju med nyhetsbyrået Reuters:

– Det eneste vi kan gjøre er å holde smittetallene nede. Og den eneste måten å gjøre dette på er ved økt bruk av isolasjon. I øyeblikket er vi på vei mot en katastrofe.

President Alberto Fernández hadde sterk støtte i starten av pandemien. Nå faller populariteten kraftig. Foto: UNTV / AP

58,6 prosent fattige

Men å gå tilbake til full karantene i Argentina synes sosialt og politisk umulig. Det har vært omfattende protester mot de strenge smittetiltakene. Og de økonomiske følgene av pandemien er dramatiske.

Landets brutto nasjonalprodukt falt med 19 prosent i annet kvartal. For året som helhet er det ventet en økonomisk nedgang på 12 prosent.

Og det er de fattigste som rammes hardest. Roberto Valent, som er FNs koordinator i Argentina, sier til Reuters at fattigdommen nå øker kraftig. Og han spår at 58,6 prosent av landets barn og unge vil leve under fattigdomsgrensen innen nyttår.

Et område som er særlig hardt rammet er Villa 31 – det største fattigkvartalet i Buenos Aires. Jorge Gonzales, som driver et sosialprosjekt i bydelen, sier det slik i et intervju med NRK:

Jorge Gonzales forteller om en dyp krise i fattigområdet "Villa 31" i Buenos Aires. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Situasjonen her er svært vanskelig. Det er mangel på matvarer, og folk er uten arbeid. Det er særlig barn og eldre som lever på sultegrensen.

Fortsatt episenter

Latin-Amerika er fortsatt et episenter for koronapandemien. Tall fra Worldometer, som NRK har oppsummert, viser at rundt en tredel av verdens koronadødsfall har skjedd i Latin-Amerika. Tallet på døde er rundt 330.000. Og nærmere ni millioner mennesker er registrert smittet.

Brasil topper listen i rene tall, med rundt 140.000 døde og 4,6 millioner smittede. Men i forhold til folketallet har Peru flest dødsofre – ikke bare i Latin-Amerika, men i hele verden.

De siste ukene har det vært tegn til at pandemien er på retur i regionen, men ekspertene advarer:

Dette kan fort snu fordi stadig mer av samfunnet åpner og folk er mindre nøye med å følge smittevernreglene.