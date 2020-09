Færre nye korona-dødsfall i Brasil. Er pandemien på retur?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har en nedgang på mer enn 10 prosent de de siste 14 dagene, sier Marcio Gomes. Han er fast koronaekspert i Jornal Nacional, den brasilianske Dagsrevyen, og viser seerne en oversikt over daglige korona-dødsfall i Brasil.

TV-nyhetene fra Brasils største mediehus, Globo, har i et halvt år gitt oss daglige skrekktall for pandemiens herjinger.

Men den siste uken har nyhetene vært mer positive. Fra opptil tusen daglige dødsfall er tallet nå sunket til rundt 850.

Men det er like mange nye smittede som før, og det store spørsmålet er om nedgangen er varig eller bare midlertidig.

R-tallet synker

Koronapandemien har hatt et helt annet forløp i Brasil enn i Europa. De daglige dødstallene passerte tusen i begynnelsen av juni, og har ligget på dette «platået» frem til nå nylig.

Men de siste par ukene har det altså vært en nedgang, og tall fra Brasils Helsedirektorat denne uken bekrefter utviklingen.

En oversikt over Brasils delstater viser at et klart flertall (17 av 27) har en nedgang i daglige dødstall. Bare tre har registrert en økning.

Det er også et annet tall som viser at det koronarammede Brasil nå kan være på riktig vei. Det såkalte R-tallet, eller reproduksjonstallet, viser hvor mange som i gjennomsnitt blir smittet av hver enkelt person.

I Brasil har R-tallet sunket til 0,94, noe som tyder på at pandemien er på retur.

En markering i Rio de Janeiro i forrige måned til minne om ofrene for covid-19. Foto: Amanda Perobelli

Få tester

Brasil har betalt en fryktelig pris for koronapandemien. Mer enn 125.000 mennesker er døde. I rene tall er det bare USA som har flere.

4,1 millioner brasilianere er smittet, ifølge nettstedet Worldometer. Men bare 14 prosent av befolkningen er testet, og ekspertene frykter at det reelle tallet kan være opptil sju ganger så høyt.

Og i motsetning til dødstallene, viser smittetallene ingen nedgang. De har vært stabile de siste to ukene, og dermed er det usikkert hva som skjer videre i Brasil.

Likevel er det nå en klar tendens til optimisme, både blant eksperter og vanlige brasilianere.

Rios strender

Stadig flere bryter forbudet mot å oppholde seg på Rios strender. Her fra Ipanema-stranda fredag. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Et av de sterkeste symbolene på koronapandemien var de folketomme strendene her i Rio de Janeiro. Copacabana- og Ipanema-stranda er verdenskjente og de er byens største møteplasser.

Og fortsatt er strendene kun åpne for dem som driver strandsport, og for den som vil gå ned og ta et raskt bad. Men politiet blir stadig mindre strenge, og stadig flere bryter reglene.

Rio strender er derfor i ferd med å bli et symbol på noe annet: at livet gradvis er i ferd med å vende tilbake til det normale. Stadig mer av samfunnet åpnes – her i Rio og i resten av Brasil.

