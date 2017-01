Arbeider døgnet rundt for Aleppo-flyktninger

– Vi forsøker å hjelpe så mange vi kan og arbeider døgnet rundt, sier Radi Saad på en dårlig telefonlinje fra Idlib by.

Han samordner innsatsen til den lokale hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer, som ifølge Saad har om lag 100 team og et tusentall frivillige i Idlib og andre steder i provinsen langs den syrisk-tyrkiske grensen.

Før telefonforbindelsen med det svenske nyhetsbyrået TT blir brutt, rekker han å si at han ønsker seg ro og fred etter måneder med bombardement mot sivile, sykehus og matvarelagre.

Telt på telt i al-Kamouneh-leiren i Idlib-provinsen som Røde Halvmåne har satt opp for flyktninger fra Aleppo. Foto: AMMAR ABDULLAH / Reuters

Flere brannskader

Vinteren er en spesielt vanskelig tid for de krigsrammede ettersom både frostskader og brannskader blir vanligere, ifølge den amerikanske legen Deane Marchbein, som samordner et prosjekt som Leger Uten Grenser (MSF) driver i Idlib.

Hun befinner seg i den tyrkiske byen Gaziantep, men har daglig kontakt med medarbeidere i Idlib.

– Folk trenger seg sammen på små plasser for å lage mat og bruker dårlig brensel som er svært eksplosivt. Vi ser mange vanskelige brannskader på kvinner og barn, sier hun.

Siden 15. desember har MSF forsterket sine team i Idlib. Et tjuetalls lokale helsesentre er blitt utstyrt med medisiner og medisinsk utstyr, og de om lag 800 hardt skadde og syke som har flyktet fra Aleppo, får behandling på sykehus. Fra før av fins et sykehus for personer med alvorlige brannskader i Atma nord for Idlib by.

Små ressurser

– Likevel er ressursene langt fra tilstrekkelige, og situasjonen er kritisk. Mange av barna er ikke blitt vaksinert på nesten fire år, og de risikerer å bli rammet av luftveisinfeksjoner og epidemiske sykdommer. Evakueringen av Aleppo var et preludium til nødssituasjonen i Idlib, og konflikten er langt fra over, sier Marchbein.

Også Røde Kors bidrar med hjelp, men har ingen egne utsendinger i området.

– Vi bistår Røde Halvmånes avdeling i Idlib. Vi håper at vi framover kan opprette en forbindelse med det lokale styret i Idlib slik at våre team kan gi mer hjelp til befolkningen, sier Ingy Sedky, talskvinne for Den internasjonale Røde Kors-komiteen.