Frykter flyktninger fra Aleppo vil dø i vinterkulden

Åtte år gamle Faisal sammen med snømannen han har bygget etter snøværet i leiren. Foto: UNICEF/2016/Syria/Idlib/Omar Alwan

Åtte år gamle Faisal er at av de mange barna som bor i en leir i Idlib-provinsen.

Forholdene i leiren er kummerlige til vanlig, men er gjort enda verre av snøstormen som satte inn tre dager før jul.

Først kom snøen med minusgrader som gjorde at folk hutret og frøs i sine varmeløse telt. Deretter begynte snøen og smelte, og ble til slaps og søle.

– Jeg skulle ønske snøen stoppet fordi den gjorde at teltet falt sammen i går. Alle sakene våre er våte nå og vi måtte flytte til et annet telt, sier Faisal til en representant for FNs barnefond Unicef.

Åtteåringen er likevel glad for snøen, men av grunner ingen barn burde kjenne til.

– Jeg elsker snøen fordi artilleribeskytingen stopper når det snør, sier Faisal.

Åtte år gamle Faisal leker i snøen i leiren i Idlib-provinsen. Foto: UNICEF/2016/Syria/Idlib/Omar Alwan

– Idlib kan bli det nye Aleppo

Faisal og hans familie har bodd lenge i leiren, men nå strømmer stadig flere flyktninger til provinsen.

Etter at syriske regjeringsstyrker inntok Øst-Aleppo rett før jul, har mange av innbyggerne rømt nettopp til Idlib-provinsen.

Idlib er en provins som ligger sørvest for Aleppo, like ved grensen til Tyrkia. Hovedstaden i provinsen heter også Idlib, og er en by som før borgerkrigen hadde drøyt 150.000 innbyggere.

Tyrkia sier i dag at 44.000 mennesker er evakuert fra Øst-Aleppo til Idlib. De kommer i tillegg til de over 700.000 internt fordrevne som fra før er i Idlib.

Vinteren i dette området er våt og kald. Både fuktighet og kulde trenger lett inn gjennom de tynne teltveggene og det er nesten umulig å få tørket våte klær.

Helene Sandbu Ryeng i Unicef sier at snøstormen bare er en av mange prøvelser som barna i leirene har foran seg.

Idlib har vært en av hovedbasene til Nusra-fronten og er derfor av flere pekt ut som neste mål for den syriske regjeringen.

1. juledag ble flere byer i Idlib-provinsen bombet av russiske fly – fly som før jul var opptatt med å bombe Aleppo.

– Idlib kan fort bli et nytt Øst-Aleppo, og etter snart seks år med krig så vet vi at dem som betaler den høyeste prisen er barna – de betaler med fremtiden sin, sier Ryeng i Unicef.

Teltene til flyktningene gir dem lite beskyttelse mot snøen og kulden. Foto: UNICEF/2016/Syria/Idlib/Omar Alwan

Født i leir

I leiren til åtte år gamle Faisal bor over 1000 mennesker, flyktninger fra byen Hama og andre steder i provinsen. Mange i leiren har bodd der siden den ble opprettet i 2014.

12 år gamle Amina med lillebroren Abdulrahman (2) på armen i en flyktningleir i Idlib-provinsen. Foto: UNICEF/2016/Syria/Idlib/Omar Alwan

To år gamle Abdulrahman, som sitter på armen til storesøster Amina, er et av barna som er født i leiren.

Storesøsteren er gammel nok til å huske et annet liv, utenfor leiren.

– Søsteren min ble drept i hjembyen min. Jeg skulle ønske hun var her nå så vi kunne leke i snøen slik vi gjorde før, sier Amina.

Unicef forteller om veldig vanskelige forhold for barna i leirene.

– Flere av dem som bor her har nylig flyktet og har ikke med seg mer enn de står og går i. Andre har vært på flukt lenge, men etter snart seks år med krig er sparekontoen tom og de har ikke lenger penger til å kjøpe varme vinterklær til barna, sier Helene Sandbu Ryeng.