Antall koronadødsfall i Sverige har økt til 146

Over 4000 svensker har fått påvist covid-19, uttalte statsepidemiolog Anders Tegnell under en pressekonferanse mandag. De ferskeste tallene viser at sykdommen til nå har krevd 146 menneskeliv i Sverige.

– Det kan se ut som et stort hopp fra i går, men det er fordi det har vært helg og man ikke har fått registrert, sier Tegnell.

Ifølge statsepidemiologen er eldre personer overrepresentert i sykdomsstatistikken.

– Vi ser at det er en høy overrepresentasjon av personer over 80-90 år. Det er samme mønster som vi har sett i andre land, sier han.

Tegnell sier at sykdomskurven i Sverige fortsatt peker oppover, men samtidig at antall personer som har vært innlagt på sykehus nå skrives ut.

Tegnell: – Lykkes ganske bra

Sverige har ikke innført like strenge tiltak som i nabolandene. Mens man i Norge har innført forbud mot å reise på hytta og holder barnehager og skoler stengt, holder svenske barer, restauranter og treningssentre fortsatt åpent.

På spørsmål fra salen om svenske helsemyndigheter kan garantere at de ikke vil se samme scenario som i Spania og Italia, svarer Tegnell.

LYKKES: Til tross for økningen av antallet døde og smittede mener statsepidemiolog Anders Tegnell at Sverige har lyktes ganske bra så langt. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

– Vi har ute en rekke antall anbefalinger for å forhindre smitte kommer inn på eldre, men det er umulig at de er hundre prosent sikre. Enn så lenge synes jeg vi har lyktes ganske bra i Sverige. Men jo bedre vi blir lokalt med å jobbe med dette, jo bedre vil denne isoleringen av eldre fungere.

– Stormen tiltar

Ifølge helsedirektør Björn Eriksson i Region Stockholm er det ikke tegn til at økningen i behovet for sykehusplasser går langsommere.

På samme måte som i den kinesiske byen Wuhan, der koronapandemien begynte, bygges det nå et provisorisk sykehus i Stockholm. Feltsykehuset i Älvsjömässan skal etter hvert få 600 plasser.

Allerede i løpet av en uke kan det bli behov for å ta feltsykehuset i bruk.

– Vi kan nå konstatere at stormen er her og at den tiltar i styrke. Trenden er veldig tydelig, og den er at behovet for behandling øker raskt dag for dag, sier Eriksson.

Helsemyndighetene presiserer at ambisjonene om store lagre med smittevernsutstyr er senket, og at det handler om satse på det akutte behovet.

Høy arbeidsledighet

Fra 1. mars til 29. mars har 36800 personer meldt seg arbeidsløse. Ifølge SVT ligger dette tallet vanligvis på omkring 3000 personer i måneden.

Hotell- og restaurantnæringen står for omkring 40 prosent av tilfellene. Tallene er de høyeste i Sverige noensinne.

– Før koronakrisen hadde arbeidsløse begynt å øke på grunn av svingninger i økonomien. I mars ser vi at det er nærmere 38.000 som har meldt seg som arbeidsløse. Det er ikke dramatisk ennå, sier analysesjef Annika Sundén i Arbetsförmedlingen.

Til sammen er det registrert 211.000 arbeidsløse i Sverige.