Anne Torunn i Texas: – Ingen trodde det skulle bli så ille

Anne Torunn Knibestøl-Moe fra Kristiansand bor i Katy, like utenfor Houston sammen med mannen og deres to døtre.

Hun forteller at de har tilbrakt natten i andre etasje av huset de leier. Utenfor er vannstanden høy.

– Det er helt galskap. Vi så noen som padlet forbi i kajakk i dag tidlig, sier hun.

Anne Torunn Knibestøl-Moe fra Kristiansand bor i Katy, like utenfor Houston. Foto: Privat

Skal åpne vannreservoar

Like bak familiens hus ligger en oversvømt elv. Knibestøl-Moe forteller at vannet nå står stille, men situasjonen kan endres snarlig.

I dag er det planlagt at et vannreservoar nært der familien bor skal tappes for å unngå brist i demningen.

– Når de åpner det kommer vannet forhåpentligvis til å bli lavere her hos oss, men det kan bli større oversvømmelser i Houston sentrum.

Bildet er tatt på baksiden av familiens hus. Her kan man se elva som er oversvømt. Foto: Anne Torunn Knibestøl-Moe

Værfast i eget hjem

Familien har bodd i Texas i ett år og har aldri opplevd noe lignende.

– Jeg tror ingen trodde det skulle bli så ille som det nå er.

– Når det er sagt, så har det vært gode varslinger, og vi lytter til anbefalingene. Politiet fraråder blant annet sterkt å kjøre i gatene. Men vi har hamstret mat og drikke, så vi skal klare oss her en stund om det blir så ille.

2000 har fått hjelp

Houston-borgermester Sylvester Turner opplyser under en pressekonferanse mandag at redningsetatene i Houston har reddet 2000 mennesker de siste dagene. I tillegg jobber nødetatene med å besvare 185 kritiske henvendelser.

Borgermesteren sier målet er å håndtere alle i løpet av dagen.

Hittil har rundt 5500 personer blitt plassert i midlertidige tilfluktsrom. Myndighetene i Houston mener de har ressurser og mannskap på plass for å møte behovet for hjelp.