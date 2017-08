Slik hjelper de hverandre i Houston

Orkanen Harvey har ført med seg store ødeleggelser siden den nådde Houston fredag kveld. Etter stormen kom kraftig nedbør som har forårsaket flom og oversvømmelser i store deler av Houston.

Titusenvis av mennesker har måtte evakuere hjemmene sine de siste dagene. Og nå har både det amerikanske Røde Kors, IT-giganten Apple og overnattingstjenesten Airbnb funnet egne måter å hjelpe de berørte på, melder Mashable.

Hjelper de rammede

Airbnb har gjort det mulig for folk i området rundt Houston å leie ut boligen sin gratis, slik at mennesker som har evakuert hjemmene sine har mulighet til å finne et sted å overnatte kostnadsfritt til og med 1. september.

Dette er en del av Airbnbs naturkatastrofeprogram, som ble lansert i 2012 under orkanen Sandy.

I en uttalelse oppfordrer leder av programmet, Kellie Bentz, husvertene som har ledig rom i de trygge områdene rundt Houston til å være med å hjelpe ved å dele rommene sine med folk som trenger det.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Apple har i samarbeid med det amerikanske Røde Kors åpnet en side på deres egen musikktjeneste iTunes, hvor folk har mulighet til å donere penger.

Alle pengene som blir donert går direkte til Røde Kors og de som er rammet av uværet, skriver Mashable.

Teknologiselskapets administrerende direktør, Tim Cook, delte nyheten på sin egen Twitter-konto i går.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Statoil har stengt produksjonen i Texas

Reddet over 230 dyr

Den frivillige organisasjonen Austin Pets Alive har til nå reddet over 230 dyr ut av flomområdet, og på sin Twitter-konto ber de folk enten donere penger, eller adoptere dyrene som ikke har noe hjem.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere andre organisasjoner som GlobalGiving, Americares og CIDI, har åpnet opp for at folk kan donere penger som vil brukes i hjelpearbeidet fremover.