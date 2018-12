Anklager Trump for å bruke to barns dødsfall som politiske verktøy

USAs president Donald Trump mener det er demokratenes skyld at to barn døde i amerikansk varetekt tidligere i desember.

Det får demokratene til å se rødt. Flere mener Trump bruker dødsfallene for å få gjennom sine planer i den amerikanske innvandringspolitikken.

Jakelin Caal (7) døde 8. desember fordi hun ifølge amerikanske myndigheter «ikke hadde spist eller fått vann på flere dager». Felipe Gomez Alonzo (8) døde ti dager senere av influensalignende symptomer, ifølge myndighetene.

De to dødsfallene har skapt stor debatt om forholdene for barn som blir satt i varetekt etter å ha krysset grensa til USA.

– Hadde vi hatt en mur, ville de ikke forsøkt

Presidenten skriver lørdag på Twitter at barna ikke ville forsøkt å krysse grensen dersom det var en grensemur der.

– Eventuelle dødsfall ved grensen skyldes demokratene og deres patetiske innvandringspolitikk, som gjør at folk tar den lange reisen med tro på at de kan komme seg inn i landet vårt på ulovlig vis. Det kan de ikke. Hadde vi hatt en mur, ville de ikke engang forsøkt, skriver han.

De siste ukene har Trump kjempet for å få Kongressen til å bevilge penger til den planlagte grensemuren mellom USA og Mexico. Det har ført til en delvis «shutdown», som betyr at flere offentlige kontorer er stengt. Trump har sagt at dette vil fortsette til pengene er bevilget.

– Et nytt lavmål for Trump

Demokraten Gerry Conolly er én av flere som kritiserer Trumps utspill.

– Den første reaksjonen på nyheter om at et barn har dødd i vår varetekt, burde være empati for familien og enorm bekymring for at det i det hele tatt skjedde. Dette er det andre slike dødsfallet, sier Conolly, som representerer Virginias ellevte distrikt i Representantenes hus, ifølge nettstedet The Hill.

– Men i stedet så velger vår president, som tilsynelatende mangler kapasitet for menneskelig empati, å bruke to barns død som et politisk verktøy, noe han kan slå sine motstandere med. Jeg synes det er nok et nytt lavmål i en presidentperiode fylt med lavmål, sier Conolly.

Det siste hun hørte, var at sønnen var frisk

Åtte år gamle Felipe døde julaften i varetekt.

DØDE JULAFTEN: Felipe Gomez Alonzo hadde ifølge amerikanske myndigheter influensa da han døde i amerikansk varetekt på julaften. Foto: Catarina Gomez / AP

Ifølge amerikanske myndigheter ble gutten kjørt til sykehus etter å ha vist tegn til sykdom. Der fikk han medisiner og ble deretter utskrevet. Senere samme dag ble han sendt til sykehuset igjen etter at han ble kvalm og kastet opp. Få timer senere døde han.

Åtteåringen hadde reist fra Guatemala sammen med faren sin, mens resten av familien ble igjen i landsbyen Yalambojoch. Felipes mor, Catarina Alonzo, forteller til nyhetsbyrået AP at det siste hun hørte, var at sønnen var frisk.

– Da han (guttens far, journ.anm.) ringte meg, sa han at det gikk bra med ham. Han fortalte meg at jeg ikke skulle bekymre meg, fordi det gikk bra, sier hun.

Siste gang hun snakket med Felipe var han nært den amerikanske grensen i Mexico.

HJEMME: Catarina Alonzo, moren til åtte år gamle Felipe som døde i amerikansk varetekt, møter journalister i landsbyen Yalambojoch. Foto: Johan Ordonez / AFP

Begge ble undersøkt for sykdom

Presidenten skriver på Twitter at begge barna var «veldig syke» da de nådde grensa.

Men både Felipe og Jakeline hadde ifølge AP blitt undersøkt for helseproblemer av grensevakten da de ble satt i varetekt, men ikke vist tegn til sykdom. Ifølge guttens far viste han ingen tegn på sykdom før dagen han døde.

Syv år gamle Jakeline, som også kom fra Guatemala, døde to dager etter at hun ble satt i varetekt av grensevakten i delstaten New Mexico 6. desember.

MISTET DATTEREN: Claudia Maquin viser fram et bilde av datteren Jakelin. Foto: Oliver De Ros / AP

Ifølge myndigheter var hun dehydrert og hadde høy feber etter å ikke ha spist eller drukket på flere dager. Advokater som representerer jentas familie har nektet påstandene om at faren ikke hadde gitt jenta vann, slik blant annet Trump hevder på Twitter.

De to barna er to av flere tusen som de siste månedene har flyktet fra fattigdom og vold i Mellom-Amerika.